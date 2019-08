Meghan non invita Kate al suo party di compleanno e la cognata mette in atto una vendetta.

Non c’è pace a Buckingham Palace. Non passa giorno che non si accenni alla faida interna tra i cognati reali: Meghan contro Kate, Kate contro Meghan, con William e Harry sempre più lontani. La verità la conoscono solo i diretti interessati, quel che sembra certo è che ci sia un po’ di maretta tra le due cognate.

Il 4 agosto Meghan Markle ha festeggiato il suo 38esimo compleanno, ma pare che non abbia pensato a invitare Kate Middleton al party nella residenza in cui i duchi di Sussex vivono da quando si sono sposati, Frogmore Cottage.

“Buon compleanno alla mia meravigliosa moglie”, gli auguri del principe Harry a Meghan Markle

La “svista” di Meghan di certo non è passata inosservata e nel Regno Unito non ha fatto che alimentare i rumors rispetto a una rottura nei rapporti tra i duchi di Sussex e quelli di Cambridge. Sui tabloid britannici si rincorre la notizia secondo cui l’ultima arrivata in casa Windsor avrebbe organizzato un super party esclusivo nella sua residenza, talmente esclusivo da escludere perfino i cognati.

La cosa non sarebbe andata giù a Kate Middleton, che insieme al marito William (fratello di Harry e cognato di Meghan Markle), si sarebbe in qualche modo vendicata del gesto della duchessa di Sussex limitandosi a fare gli auguri alla cognata con un gelido messaggio sui social.

Meghan Markle compie 38 anni: ecco come festeggerà il compleanno

Sull’account Instagram dei duchi di Cambridge, infatti (quello che Kate e William dividevano proprio con Harry e Meghan fino a qualche tempo fa), nel giorno del compleanno della duchessa di Sussex è comparsa una foto dei quattro, in compagnia del principe Carlo, accompagnata da una frase freddissima: “Auguriamo un felice compleanno alla duchessa di Sussex oggi”, si legge.

Insomma, i duchi di Cambridge hanno scelto di essere molto molto formali e i tabloid britannici sono certi che si tratti di un segnale preciso: tra Kate e Meghan qualcosa non va, ormai da tempo.