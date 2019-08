Tutte pazze per la Chiquito bag: ecco quanto si è disposti a pagare per la borsa di Chiara Ferragni

Tutte pazze per la mini borsetta di Chiara Ferragni: la Chiquito bag

Non solo Chiara Ferragni: ogni influencer che si rispetti posta sul suo account Instagram la deliziosa borsettina colorata Chiquito bag e in tante, tantissime la vogliono. A firmare il grazioso oggetto è Jacquemus, che sfida i canoni della moda e piazza sul mercato una borsa tanto piccola quanto desiderata.

E infatti la borsettina dai colori pastello è super richiesta, tanto da finire sold out in pochissimo. Non pensate di poterla riempire come si è soliti fare con una borsa qualsiasi: no, la Chiquito bag è davvero “chiquito”. Piccola, piccolissima, contiene al massimo qualche monetina.

Basti pensare che sta tutta nel palmo della mano di un bambino. E, infatti, le dimensioni parlano chiaro: 8,5 centimetri di altezza per 5 di lunghezza. Sul prezzo, poi, ci sarebbe molto da dire, ma bisogna tener conto che si tratta comunque di un accessorio di haute couture. Per questo parliamo di un minimo di 215 euro a un massimo di 620 (ma in questo caso parliamo di una borsa dalle dimensioni “ortodosse”).

A realizzarla è il giovane stilista francese Simon Porte Jacquemus, che l’ha presentata alla Paris Fashion Week 2019, ma solo come “oggetto-invito”. Subito, però, la mini borsetta ha sprigionato il suo potenziale e in men che non si dica è diventata amatissima e desideratissima da influencer e non.

Ognuna, poi, sceglie di utilizzarla a suo piacimento. Impossibile pensare a farne una borsa vera e propria: si tratta di un accessorio carino da appendere al collo come gioiello o a tracolla a mo’ di borsetta (senza dimenticare quella vera).

Insomma, tutti la adorano, tutti la vogliono. La fashion blogger di Cremona Chiara Ferragni ha sfoggiato la sua Chiquito bag in più di un’occasione. E, si sa, ormai è lei a dettare le regole della moda nostrana.

L’influencer più famosa d’Italia si diverte a portare il suo gioiellino a tracolla, come ci ha fatto vedere in diverse occasioni.

