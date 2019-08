Chiara Ferragni e Fedez, insieme al piccolo Leone, stanno trascorrendo le loro vacanze a Ibiza. La coppia, come è solita fare da sempre, documenta ogni dettaglio sui social e così su Instagram è comparsa una serie di foto in cui i Ferragnez sono ritratti in spiaggia, intenti a godersi una giornata di relax, tra sabbia e mare cristallino.

In tanti, però, sono rimasti colpiti dalle foto pubblicate da Chiara Ferragni: la famigliola, infatti, sembra rompere lo schema della vita extra lusso per vivere una giornata come i comuni mortali!

Accanto agli scatti, l’influencer aggiunge una didascalia semplice: “Beach day”. Perché, in effetti, pur stando a Ibiza i due e i loro amici non bazzicano molto le spiagge stupende dell’isola, ma preferiscono trascorrere il loro tempo tra yacht e feste.

E così tra una foto e l’altra, si vede la fashion blogger di Cremona insieme al figlio sotto l’ombrellone, intenta a dargli da mangiare. Nelle altre foto Chiara Ferragni, Fedez e Leone giocano in spiaggia con la sabbia. Dietro di loro si vedono altri turisti e si intuisce che quella in cui si trovano i Ferragnez sia una spiaggia libera. Incredibile, ma vero!

Insomma, nonostante il luogo – Ibiza – sia un’isola sicuramente presa d’assalto dai vip d’estate, Chiara, Fedez e Leone sembrano trascorrere una giornata alla portata di tutti. E così sotto alle foto si sbizzarriscono i commenti degli utenti: “Spiaggia libera is the new luxury 😃 finalmente foto in cui possiamo identificarci pure noi!”, scrive qualcuno.

“Spiaggia libera is the new riccanza grandi ahahah”, gli fa eco un altro utente; “Intravedo la spiaggia dei poveri 😂”, scrive ironico un altro. E ancora: “Oggi sembrate comuni mortali”. Insomma, in tanti si stupiscono dello stile di vita dei Ferragnez in quelle foto.

Ma, tranquilli, i due sono appesa scesi da uno yacth pazzesco su cui stanno godendo ancor di più le bellezze dell’isola spagnola e Leo, a un anno, ha una t-shirt di Dior, mentre Chiara scende in spiaggia con ai piedi delle graziose Chanel. Insomma, tutto sotto controllo.

