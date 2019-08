Che ne sarà di Montalbano ora che sono morti sia Camilleri che Sironi: la fine di un’era?

Che fine fa Montalbano ora che sono morti sia Camilleri che Sironi: la fine di un’era?

In poche settimane il commissario Montalbano ha perso i suoi due papà, e la domanda che tutti si stanno facendo è una: che fine fa Montalbano? Andrea Camilleri era morto il 17 luglio, Alberto Sironi oggi, 5 agosto. Per i fan del commissario siciliano più amato d’Italia è un colpo non indifferente.

La fine di un’era? Sembra proprio di sì, dal momento che l’ultimo romanzo postumo su Montalbano uscirà a breve, e la sua trasposizione televisiva è destinata a finire nel giro di pochissimo, quando tutti i libri saranno stati “sfruttati”.

Il papà letterario e quello televisivo di Salvo Montalbano se ne sono andati insieme, l’uno indissolubilmente intrecciato all’altro. Luca Zingaretti, profondamente legato a entrambi, è rimasto “orfano” di due pilastri della sua vita artistica, e non solo.

C’è da scommettere però che la Rai si inventerà qualcosa per far “sopravvivere” uno dei fenomeni televisivi più di successo degli ultimi anni, capace addirittura di battere Sanremo. Non sarà facile, al netto delle repliche, rinunciare a un format così fondamentale per l’azienda televisiva pubblica italiana. La fiction sopravviverà alla morte di Camilleri? Verrà pensata una sceneggiatura originale che superi i romanzi? Nessuno al momento può dirlo, ma c’è sicuramente da aspettarsi qualcosa.

Intanto, chi girerà gli ultimi episodi adesso che Sironi è morto? Aspetteremo la risposta dalla Rai, nei prossimi mesi.

In ogni caso, qualunque sarà la decisione della Rai, è la fine di un’epoca. Un’epoca bella, elegante, dai colori barocchi. Un’epoca in cui le meravigliose storie di Montalbano sono entrate nelle case degli italiani, e in quelle di mezzo mondo. Un’epoca in cui i suoni, le voci e i paesaggi mozzafiato della Sicilia sono entrati nelle vite di tutti, rendendole un po’ più belle.

