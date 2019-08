Il Festival di Sanremo ha il suo conduttore: Amadeus. Che si metterà al lavoro tra pochi giorni non appena tornerà dalla sua vacanza lampo a Madrid (con moglie e figli al seguito).

Adesso si apre un’altra partita: il dopo Festival. Ovviamente, si tratta di una partita importante proprio quanto Sanremo. In viale Mazzini circola il nome di Alessandro Cattelan. Si tratta di un’indiscrezione per adesso, ma già infiamma il gossip legato al toto-nome sul conduttore.

Accetterà la sfida? Tutto top secret. Per adesso. Tra l’altro, Cattelan – esattamente un mese e mezzo fa, in occasione della conferenza stampa della serata dedicata a Baudo su Rai 1 – era stato elogiato da super Pippo.

“Sarebbe perfetto per Sanremo. Parla bene le lingue e tiene il palco”, aveva detto Baudo (che mantiene ancora il record di conduzioni sanremesi nella storia della televisione italiana). Però, per adesso Cattelan dovrebbe accontentarsi solo del dopo Festival, primo banco di prova per lui.

La grande kermesse musicale – attesa come un evento storico da tutta Italia – resta nelle mani di Amadeus. Un altro vero fuoriclasse della tv, amato da tutti. In modo trasversale. La Rai gli ha affidato la conduzione e la direzione artistica.