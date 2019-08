Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi in un video hot a Los Angeles

Elisabetta Canalis, tornata a Los Angeles dalle vacanze in Sardegna, ha trovato una sorpresa in città: la sua amica per la pelle Alessia Marcuzzi, e per la contentezza le due postano un video scherzoso e hot su Instagram.

Elisabetta Canalis si trovava in catamarano in Sardegna fino a pochi giorni fa, mentre Alessia Marcuzzi è giunta in California per una vacanza in famiglia.

Una vera e propria “carrambata” tra le due, e infatti le amiche si mostrano contentissime. Così contente che, in una delle storie con cui Elisabetta Canalis ha riempito il suo profilo Instagram , la ex velina mostra il reggiseno.

Ma prima del video incriminato, Elisabetta condivide storie più soft.

“Lei dice che dobbiamo fare la storia sulla sunset“, dice Marcuzzi ai follower Instagram dell’amica in un video in cui passeggiano per le strade di Los Angeles al tramonto.

Poi, in casa di Alessia Marcuzzi, Elisabetta Canalis si nasconde dietro la porta e la sorprende all’ingresso.

E, infine, alla Soho House di West Hollywood, postano un il video in cui la Canalis si alza la maglietta e mostra il reggiseno.

Mentre era in Sardegna, in barca con la figlia, invece, Canalis aveva condiviso un’altro post piccante su Instagram, in cui la ex velina indossava un costume intero così sottile che sembrava non avere la parte di sotto.

