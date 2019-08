Una famosa blogger cinese durante una diretta su Douyu, nota piattaforma utilizzata in Cina, ha per errore eliminato il “filtro bellezza” dalla fotocamera con cui si stava filmando. L’incidente ha mostrato il suo vero aspetto per alcuni secondi, e la bellissima Qiao Biluo si è rivelata essere una 58enne non più giovanissima.

È bastato questo “piccolo errore” per far crollare immediatamente le connessioni alla diretta. La rivelazione ha deluso molti fans che la immaginavano ventenne. Qiao aveva richiesto ai suoi followers donazioni e offerte per ottenere il privilegio di vederla senza filtri. Chiedeva 13mila euro per mostrarsi in versione naturale.

Dopo la rivelazione però molti seguaci hanno ritirato i loro contributi, ormai non c’era più nessun segreto da scoprire. Il filtro della giovinezza infatti lasciava immaginare una seducente ragazza con gli occhi grandi e i capelli scuri e chi ormai si era abituato a questa idea è rimasto deluso dalla “verità”.

L’incidente del filtro bellezza però ha fatto aumentare ancora di più la popolarità della blogger. Il suo profilo personale sui social infatti è passato dai 100mila ai 650mila foolowers in pochissimo tempo. La notizia ha fatto il giro del mondo e in molti si sono collegati al suo account per sapere qualcosa di più della vicenda.

La menzogna alla fine non è stata così nociva per il successo di Qiao. sembra che questo episodio l’abbia incoraggiata a sfruttare il momento propizio per girare un video musicale dove ancora non sappiamo se si mostrerà senza filtri. Intanto però la 58enne ha ottenuto la sponsorizzazione di un’azienda che produce soltanto videocamere dotate di filtri bellezza in diverse varianti.

FaceApp, la app che invecchia è vecchia: esiste dal 2017, ma l’avete scoperta soltanto adesso

Da Fedez e la Ferragni a Cristiano Ronaldo: tutti vecchi con un clic. Le foto su Instagram dei vip più famosi