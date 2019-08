Belen sexy su Instagram mentre è in vacanza a Ibiza fa impazzire i fan

Belen Rodriguez è in vacanza a Ibiza con il fidanzato Stefano de Martino e il figlio Santiago, e su Instagram appare sempre più sexy.

Eppure, a volte, scandalizza i fan e mostra più del dovuto.

Una delle storie che più ha fatto discutere in questi giorni è quella in cui, in cucina, mentre prepara da mangiare, per sbaglio mostra parte del seno. La presentatrice di Tu si que vales se ne accorge proprio mentre registra la storia, e subito si copre.

Ma nonostante i commenti di chi la accusa di non essere abbastanza pudica e le consiglia di coprirsi con più accortezza, Belen continua a mostrare pose di se molto hot e sexy sul social, ignorando i consigli di chi le intima di essere discreta.

E così, sempre su Instagram, poche ore dopo la storia incriminata, in cui mostra parte del seno, condivide un’altra storia piccante di lei al mare, sugli scogli dell’isola delle Baleari dove è in vacanza con i suoi due amati maschietti.

Cosa diranno i follower questa volta?

Di certo non possono accusarla di essere infedele.

Nel corso dello stesso video, alla fine dei 15 secondi dedica una carezza al suo Stefano De Martino, che è lì con lei sugli scogli.

Belen nuda a letto: gli scatti a Ibiza fanno il giro del web | FOTO