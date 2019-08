🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 4 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Mia moglie, mia figlia, due bebè | Florence | Italia vs Olanda | Daddy’s Home

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: quale è stato il programma più visto di ieri sera, domenica 4 agosto 2019?

La serata televisiva di ieri ha visto su Rai 1 il film Mia moglie, mia figlia, due bebé. Su Canale 5, invece, andava in onda in prima tv il film Florence con Meryl Streep.

Sugli altri canali, spiccava la partita di pallavolo femminile tra Olanda e Italia su Rai 2, il film Daddy’s Home su Italia 1 e il ritorno di Hudson e Rex su Rai 3.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di domenica 4 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 4 agosto 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

Su Rai 1 è andato in onda il film Mia moglie, mia figlia, due bebè che ha totalizzato 2.404.000 spettatori agli ascolti e il 15.8% di share.

Canale 5 invece ha incantato 970.000 spettatori con Florence, il film che ha combinato l’arte di Meryl Streep e Hugh Grant e che ha incassato il 6.3% di share.

Su Rai 2, invece, la partita di pallavolo femminile per la qualificazione Olimpica tra Olanda e Italia ha interessato 1.936.000 spettatori (12,1 per cento). Su Italia 1 il film Daddy’s Home ha ottenuto 776.000 ascolti tv ( 5 per cento), mentre su Rai 3 la prima stagione di Hudson e Rex ha interessato 776.000 spettatori (4.8 per cento).

Su Rete 4, infine, l’appuntamento con Maurizio Costanzo Show ha ottenuto 678.000 spettatori (4,5 per cento di share), mentre su La 7 l’appuntamento con Atlantide ha registrato 382.000 ascolti tv (2.6 per cento) e su Tv 8 la replica di Italia’s Got Talent – Best Of 3 ha raccolto 378.000 spettatori (2.5 per cento). Chiude, sul Nove, Little Big Italy con 310.000 spettatori e il 2.1 per cento di share.

Ascolti tv | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia Access prime time, su Rai 1 Techetechetè ha intrattenuto 3.136.000 spettatori con uno share del 19.8%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha conquistato l’attenzione di 2.230.000 spettatori e uno share del 14.3 per cento.

Su Rai 3, invece, Indovina chi viene a cena è stato visto da 674.000 persone (4.3 per cento) mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 838.000 ascolti tv (5.4 per cento).

Su La 7 Uozzap ha totalizzato 436.000 spettatori (2.8per cento).

Su Tv 8 invece 4 Ristoranti è stato seguito da 532.000 persone (3.4 per cento), mentre sul Nove Camionisti in trattoria – Calabria si è fermato a 292.000 ascolti tv e uno share dell’1.9 per cento.