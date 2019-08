Stasera in tv 4 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 4 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 4 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 4 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV ) – Benvenuti a casa di Totò

21:25 – Mia moglie, mia figlia, due bebè

Questa sera in prima serata su Rai 1 arriva il film Mia moglie, mia figlia, due bebè, con Neri Marcorè, Serena Autieri, Flavia Gatti, Giampiero De Concilio, Mariano Rigillo, Anna Ferruzzo, Anita Zagaria.

Trama: Antonio Novelli (Neri Marcorè) è fiero della sua famiglia, la bellissima moglie Amalia (Serena Autieri) e la figlia di diciassette anni Noemi (Flavia Gatti), un’adolescente spigliata e intelligente. Con la figlia oramai adulta e con l’albergo che gestisce oramai avviato, Antonio pensa di godersi finalmente la vita, viaggiare per il mondo e dedicarsi a se stesso e ad Amalia. Ben presto il suo sogno di pace sarà stravolto da due gravidanze inattese: quella della moglie e quella della figlia.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – Pallavolo Femminile 2019: Torneo di Qualificazione Olimpica Olanda – Italia

Su Rai 2 continua il torneo di qualificazione olimpica della Nazionale italiana di pallavolo. Questa sera le azzurre sfidano l’Olanda

Dove vedere la partita Olanda-Italia di pallavolo in streaming

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Indovina chi viene a cena

21:20 – Hudson e Rex (Prima Visione Assoluta)

Questa sera su Rai 3 torna uno storico personaggio della tv, il commissario Rex. O meglio, inizia una serie tv americana, Hudson e Rex, che prende proprio spunto dall’amatissimo pastore tedesco che tanto è stato seguito anche in Italia. Gli episodi di stasera, in prima visione assoluta, sono La Caccia e Un caso intricato.

Trama: Mentre Charlie porta a correre Rex assiste al rapimento di una ragazza, Evelyn. Grazie alle telecamere la squadra s copre il luogo in cui è stato abbandonato il furgone usato per il rapimento e al suo interno trovo lo zaino di Evelyn. Da quello è facile risalire alla sua identità. Dalle impronte ritrovate a casa sua, si scopre che il padre della ragazza è un sicario che era in attività 16 anni prima. Hudson capisce che qualcuno ha rapito sua figlia per costringerlo a uccidere qualcuno.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Maurizio Costanzo Show

Su Rete 4 torna con un nuovo appuntamento il Maurizio Costanzo Show. Un salotto mediatico che fa convivere volti noti e meno noti, personaggi della politica, dello spettacolo, temi d’attualità e temi leggeri.

STASERA IN TV 4 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Florence

Su Canale 5 stasera arriva un grande film di Hollywood, Florence, con Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson.

Trama: Florence Foster Jenkins, leggendaria ereditiera di New York, persegue ossessivamente il sogno di diventare una grande cantante lirica. Convinta che la sua sia una voce fantastica, Florence ignora che gli altri la reputano terribile. Il marito e manager Clair Bayfield, un aristocratico inglese, fa di tutto per proteggerla dalla verità ma la situazione diventa quasi ingestibile quando la donna decide di tenere un concerto aperto al pubblico al Carnegie Hall nel 1944.

Il cast completo di Florence

Ecco il trailer:

GUIDA TV 4 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Daddy’s Home

Su Italia 1 questa sera 4 agosto va in onda il film Daddy’s Home, con Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini, Thomas Haden Church, Bobby Cannavale, Hannibal Buress, Bill Burr, Scarlett Estevez, Owen Vaccaro.

Trama: Un mite produttore radiofonico si sforza di diventare il miglior patrigno del mondo per i due figli della moglie. La situazione è però complicata dall’ex marito della donna, che con il suo arrivo scatena una gara per l’affetto dei piccoli.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 4AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – Uozzap

21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi

Questa sera in prima serata su La 7 torna un nuovo appuntamento di Atlantide – Storie di uomini e di mondi, con Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 4 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

18:10 – F1 Gara: GP Ungheria

20:10 – Paddock Live (diretta)

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Italia’s Got Talent – Best Of

Stasera su Tv 8 va in onda il Best of di Italia’s Got Talent, con i momenti migliori della passata stagione del celebre programma.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:25 – Extraction

21:00 – Sky Cine News

21:15 – Premonitions

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Premonitions, con Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish, Colin Farrell, Marley Shelton, Xander Berkeley.

Trama: Quando l’Agente Speciale dell’FBI Joe Merriwether si ritrova perplesso di fronte ad una serie di omicidi, decide di chiedere aiuto ad un suo ex collega in pensione, medico psicanalista e sensitivo, il dottor John Clancy . Il solitario Clancy, che ha smesso di praticare e si è appartato dal mondo dopo la morte di sua figlia e la successiva fine del suo matrimonio, non vuole avere niente a che fare con il caso, ne usare le sue capacità. Ma, quando ha delle visioni molte violente della giovane collega di Joe, l’agente speciale dell’FBI Katherine Cowles, cambia idea, pensando che queste possano essere anche una sorta di messaggio personale. Quando gli eccezionali poteri intuitivi di Clancy lo conducono sulle tracce di un sospettato, Charles Ambrose, ben presto, il medico si rende conto che il suo “dono” e’ nulla rispetto agli straordinari poteri di questo assassino in missione.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 4 AGOSTO 2019: SKY UNO

19:20 – Un sogno in affitto

20:20 – Un sogno in affitto

21:15 – La festa per i 90 anni della regina Su Sky Uno questa sera va in onda La festa per i 90 anni della regina: una celebrazione della sua vita, dal supporto alla sua famiglia fino alla dedizione al Commowealth. Nonostante i prezzi non proprio economici, i 25mila posti disponibili sono andati a ruba in poche ore, per questa grande festa pubblica a Windsor, che coinvolgerà 1.500 artisti, tra danze, musica e spettacoli equestri.