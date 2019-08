Salvini: “Di Battista? Stasera potrei mandarlo a ca***e”

Salvini contro Di Battista: “Stasera potrei mandarlo a cagare”

“Di Battista? Ecco, stasera potrei mandarlo a cagare…”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto così ai giornalisti che lo hanno interpellato poco prima della sua partenza da Milano Marittima.

In serata il ministro dell’Interno, che conclude oggi nove giorni di vacanza in Romagna, sarà nel lecchese per una festa della Lega.

Ieri l’esponente del Movimento Cinque Stelle Alessandro Di Battista aveva criticato il comportamento di Salvini nei confronti dei cronisti, a margine della Versiliana.

“Non mi ha indignato che il figlio di Salvini si sia fatto un giro sulla moto d’acqua mi ha molto indignato il comportamento di Salvini con la stampa”, ha detto Di Battista riferendosi al caso Lo Muzio, il video-maker di Repubblica attaccato dal ministro dell’Interno.

“Io ho criticato la stampa in ogni modo ma non mi sono mai permesso di mancare di rispetto a un cronista che faceva liberamente delle domande. Come è grave che qualcuno abbia provato a impedire che venissero fatte delle riprese”, ha proseguito Di Battista.

“Non ci sono alternative a questo Governo”, ha detto il frontman M5S, sostenendo che “anche l’opposizione non intende andare al voto”.

“Per il governo esiste un contratto e si deve rispettare quel contratto”, ha aggiunto Di Battista, ma “non penso che la Lega abbia voglia di rispettarlo”.

E ancora: “Salvini sono mesi che sta cercando pretesti per rompere”.

