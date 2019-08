Previsioni meteo di oggi, 4 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 4 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 4 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi domenica 4 agosto 2019 | NORD

Al nord Italia previsto bel tempo ma con sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi durante le ore più calde con associati locali rovesci e qualche temporale estivo.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro prevista scarsa nuvolosità e cielo sereno a parte temporanei addensamenti nuvolosi sulle aree appenniniche durante la tarda mattinata.

SUD E SICILIA

Al sud cielo sereno o poco nuvoloso salvo formazione di nubi basse lungo la costa tirrenica della regione Calabria.

Previsioni meteo oggi domenica 4 agosto 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo al sud Italia, sulla Sardegna e sulle regioni centrali adriatiche. Senza variazioni di rilievo altrove. Massime in calo sulle coste ioniche, Sicilia meridionale e coste sud orientali della Sardegna. In aumento sulle restanti aree delle due isole maggiori, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche e Molise. Per lo più stazionarie altrove.

VENTI

Venti da deboli a moderati nord-occiendatali sulla Puglia. Deboli variabili altrove con probabili temporanei rinforzi sulle aree appenniniche laziali ed emiliane.

Previsioni meteo oggi domenica 4 agosto 2019 | MARI

Mossi il mare Adriatico meridionale, Ionio e il canale di Sardegna, ma con moto ondoso in attenuazione durante la giornata. Poco mossi i restanti mari italiani.