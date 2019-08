Chi è Patrick Crusius, il 21enne arrestato per la strage a El Paso, in Texas

Patrick Crusius, 21enne arrestato per la strage a El Paso, in Texas

È stato identificato come Patrick Crusius l’autore della strage che ha portato alla morte di 20 persone, tra cui diversi bambini, in un supermercato di El Paso, in Texas.

Il sospetto è stato arrestato dalla polizia.

Si tratta di un 21enne cittadino americano che viveva nella casa della famiglia ad Allen, a mezzora da Dallas.

Il ragazzo aveva pubblicato un manifesto contro l’immigrazione ispanica del Texas nel forum online 8Chan, lo stesso utilizzato da Brenton Tarrant, autore della strage di Christchurch.

Le indagini sembrano quindi condurre a un crimine d’odio.

El Paso, in Texas, è una cittadina di confine a maggioranza ispanica.

“Loro sono quelli che istigano e non io. Io sto semplicemente difendendo il mio Paese dalla sostituzione etnica e culturale portata da un’invasione”, si legge nel manifesto.

L’ultimo indirizzo di Patrick Crusius, vicino Dallas, si trova a più di nove ore d’auto dalla città della strage.

Non è chiaro se Crusius avesse qualche connessione con l’area di El Paso. Il 21enne risulta vivere con i suoi genitori e avere una sorella gemella e un fratello più grande. La sua famiglia non ha commentato finora la sparatoria.