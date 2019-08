Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 4 agosto 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi domenica 4 agosto 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 4 agosto 2019: Ariete, Toro, Cancro, Leone, Vergine e Sagittario

Tra i segni fortunati di oggi Paolo Fox indica sicuramente l’Ariete: è un periodo molto positivo per i nati sotto questo segno e in questo weekend ci sarà la dimostrazione definitiva: organizzate qualcosa di divertente e coinvolgete famiglia e partner.

Anche il Toro è tra i segni fortunati del giorno secondo Paolo Fox, visto che avrà finalmente la possibilità di riposarsi e non pensare al lavoro.

Molto bene anche il Cancro, che avrà Cupido dalla sua parte per tutta la giornata: per voi niente sarà impossibile in amore. Sarete irresistibili, approfittatene.

Bella giornata anche per il Leone, che ha imparato dagli errori del passato e adesso sa come affrontare tutti i contrattempi.

Da incorniciare, infine, la domenica di Vergine e Sagittario, che si sentiranno particolarmente in forma e in vena di divertimenti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 4 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono sicuramente i Gemelli, innervositi dalla falsità degli amici di facciata, ma che non riescono a far finta di niente e ad andare avanti.

Fuori forma anche la Bilancia: molti dei nati sotto questo segno saranno costretti a lavorare anche di domenica, e lo stress non si lascerà attendere.

Da dimenticare la domenica dello Scorpione, che sarà intristito da tutta una serie di situazioni in amore e al lavoro che non lo rendono felice per niente. Brutte notizie, infine, anche per l’Acquario, pieno di conflitti interiori.

