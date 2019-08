Oroscopo Paolo Fox 4 agosto 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 4 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 4 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 agosto 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, per voi anche questa domenica sarà molto positiva, a corredo di un weekend tutto sommato sopra la media. Approfittate del vostro tempo libero per fare qualcosa che desideravate fare da molto tempo e che avete sempre rinviato a causa del lavoro e di altri impegni. Coinvolgete familiari e partner. Se siete single, avrete buone occasioni.

Toro

Per il Toro si apre una domenica all’insegna del relax. Avete bisogno di riposare e in fondo non aspettavate altro. Se siete tra i fortunati che non lavorano, approfittate per staccare la spina. Non significa però che dobbiate stare a casa: uscite, divertitevi, ma non stancatevi troppo. Settimana prossima sarà molto impegnativa.

Gemelli

Amici dei Gemelli, siete parecchio nervosi. Anche le persone a cui state più simpatici oggi vi considereranno intrattabili e faranno in modo di non stare nelle vostre vicinanze. Che vi prende? La verità è che siete stufi delle persone false e per evitare nuove delusioni vi chiudete a riccio. Non sempre, però, questa è la decisione migliore per uscire dalla crisi.

Cancro

Per il Cancro è stato un inizio di weekend a dir poco clamoroso in amore. E in questa domenica 4 agosto 2019 la situazione non farà che migliorare: vi sentite finalmente vivi, una sensazione che mancava da troppo tempo. Quanti di voi hanno una relazione da molto tempo, hanno ritrovato un po’ di pepe dopo un periodo difficile. Molti altri, invece, si sono tuffati finalmente in una nuova avventura. E sono entusiasti.

Leone

Anche per il Leone sarà una bella domenica quella di oggi. Avete imparato dagli errori del vostro passato e adesso ci pensate due volte prima di sparare a zero e reagire in modo aggressivo davanti a qualsiasi problema. E tante persone che si erano allontanate da voi sono finalmente tornate nella vostra vita, rendendovi molto felici. Continuate così.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 agosto 2019 | Vergine

Per la Vergine è stata tutta una settimana positiva, soprattutto in amore. Avete deciso finalmente di mollare gli ormeggi e di tuffarvi a capofitto in una storia. Il partner ha apprezzato molto il vostro cambio di passo ed è pronto ad assecondarvi in tutto. In questa domenica, organizzate una cena senza precedenti. Godetevi il momento.

Bilancia

Amici della Bilancia, anche se è domenica molti di voi saranno impegnati a lavoro. Nonostante la frustrazione di lavorare ad agosto e nei giorni festivi, avrete un gran bel da fare. Ma alla fine della giornata le soddisfazioni saranno tante. Soprattutto perché state progettando qualcosa che ad autunno vi impegnerà moltissimo e le sensazioni, ad oggi, sono molto buone. Sarà un successo.

Scorpione

Siete veramente stanchi. Di tutto: di un partner che ultimamente si è reso latitante, per motivi che ancora vi sfuggono; del lavoro, dove l’atmosfera è sempre pesante e il clima ostile; della famiglia, zeppa di incomprensioni e discussioni. La parola d’ordine di questa domenica 4 agosto è solitudine: passate del tempo solo con voi stessi. Non fidatevi di nessuno oggi, è meglio per tutti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 agosto 2019 | Sagittario

In questa giornata vi sentite molto in forma. Siete particolarmente attivi e ricchi di entusiasmo. Il motivo sta in un’ottima notizia che avete ricevuto ieri e che vi ha svoltato il weekend. Cercate di organizzare qualche attività di gruppo con gli amici di sempre. Oggi dovete essere spensierati e senza alcun cattivo pensiero.

Capricorno

Cercate il relax più totale, dopo una settimana lunga, stancante e che sembrava non finisse più. Sentite la nostalgia di alcune persone che si sono allontanate da voi, ma non è il momento di pensarci troppo. Circondatevi di persone allegre e che vi vogliono bene. In questa domenica 4 agosto 2019 non c’è spazio per la tristezza.

Acquario

Vi sentite insoddisfatti della piega che ha preso la vostra vita. Vorreste cambiare tutto: dal lavoro ad alcuni lati del carattere del partner. La cosa peggiore è che, nonostante i conflitti, sapete che non avreste mai il coraggio di rivoluzionare tutto. Cercate di essere meno polemici e più disponibili al dialogo.

Pesci

Ve lo dicono tutti: siete molto buoni, anche troppo, e spesso qualcuno se ne approfitta per fare il bello e il cattivo tempo con voi. Sopportate anche le ingiustizie, ma in questa domenica forse la misura è colma. Siete pronti a ribellarvi. Senza atti plateali, ma con un repentino cambiamento del vostro modo di rapportarvi con gli altri. Portate fino in fondo le vostre intenzioni, non ve ne pentirete.

