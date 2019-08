Oroscopo di oggi 4 agosto di TPI, le previsioni per tutti i segni | Astrologia

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell'oroscopo di oggi, 4 agosto 2019.

Oroscopo di oggi domenica 4 agosto 2019

Oroscopo di oggi domenica 4 agosto 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, siete un po’ instabili in questa domenica. Vorreste fare tante cose e avete anche dei pensieri positivi, ma poi nei fatti vi comportate come il peggiore dei pessimisti. Saltate per tutto il giorno da uno stato d’animo all’altro e sarà difficile per le persone che vi stanno vicine capirvi fino in fondo. Cercate un po’ di stabilità.

Toro

Per il Toro, questa domenica 4 agosto 2019 sarà all’insegna dell’aggressività. Le stelle infatti non saranno favorevoli per voi in questa giornata, che passerete nel solco di un aspro confronto con il partner. Non riuscite, ultimamente, a ritrovare la complicità di un tempo. Ma piuttosto che litigare, cercate di trovare una via per il dialogo.

Oroscopo di oggi 4 agosto 2019 | Gemelli

Anche per i Gemelli si prospetta una domenica di nervosismo, a causa della Luna in Vergine che ha influenze negative sul segno. Le stelle però vi consigliano di distrarvi: andate in spiaggia, svagatevi, trovate un passatempo e circondatevi solo da persone che vi vogliono bene e che non vi fanno innervosire.

Cancro

Amici del Cancro, per una volta seguite i consigli delle stelle e iniziate a prendervi cura di ciò che vi interessa davvero. Per troppo tempo infatti siete stati distratti da questioni futili, dal lavoro, da altri pensieri, finendo per trascurare una persona importante. Cercate di riscattarvi. E pensate in grande per il futuro.

Leone

Il Leone, in questa domenica 4 agosto, si dedicherà interamente alla famiglia dopo un periodo denso di lavoro. Finora non avete avuto molta voglia di dare retta ai familiari e vi siete immersi nella vostra professione. Ma l’arrivo dell’estate vi ha fatto cambiare idea. Fatevi perdonare da chi vi vuol bene e non ha avuto vostre notizie per un po’.

Oroscopo di oggi 4 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, da qualche tempo vivete ancorati al passato. Pensate continuamente a una persona che non fa più parte della vostra vita e vi capita di provare nostalgia. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di rivolgere le vostre attenzioni al presente e al futuro. Ciò che troverete vi farà dimenticare il passato una volta per tutte, abbiate fiducia.

Bilancia

Amici della Bilancia, per voi si apre un periodo molto positivo. In questa domenica, tutto il mondo sembra essere ai vostri piedi. Dall’amore al lavoro, passando per famiglia, amici e soldi, tutto va per il verso giusto. Riceverete ottime notizie che vi garantiranno una carica di energia per tutta la prossima settimana.

Scorpione

La Luna entra in Vergine e fa sentire i suoi effetti anche su di voi. Per fortuna in maniera positiva. Siete sempre stati dei tipi molto brillanti, soprattutto sul lavoro, ma ultimamente vi sentite proprio inarrestabili. E poco importa se i superiori non guardano mai verso di voi. Un giorno vi conosceranno molto bene. Approfittate di questa domenica però anche per riposarvi un po’.

Oroscopo di oggi 4 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, la Luna in Vergine non vi porta nessuna buona notizia. Vi sveglierete un po’ intorpiditi e nonostante sia domenica in questa giornata non avrete voglia di fare nulla. Ciò che vi fa pensare di più è che state nascondendo qualcosa di importante al partner e non trovate il coraggio per parlarne.

Capricorno

Il Capricorno ha proprio bisogno di una bella vacanza. Siete stanchi, il vostro animo è inaridito da qualche delusione di troppo in ambito amoroso. Sentite il bisogno di cambiare aria e, anche se alcuni programmi che avevate stilato con una persona speciale sono falliti, non vi perdete d’animo.

Acquario

Amici dell’Acquario, il Sole in opposizione vi fa proprio bene. Siete molto in forma e avete tanta voglia di fare. Soprattutto, per una volta sarete super coinvolgenti nei confronti dei vostri amici: riuscirete a convincerli a fare qualcosa di assolutamente fuori dal comune. E alla fine di questa domenica 4 agosto 2019 sarete molto felici e soddisfatti.

Pesci

Avete il cuore nello zucchero, voi dei Pesci. Soprattutto coloro tra voi che da poco hanno iniziato una storia d’amore. Avete una voglia matta di passare tutto il vostro tempo libero con il partner e per una volta vi sentite ricambiati appieno. Godetevi il momento, ve lo siete meritato.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.