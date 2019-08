Oroscopo di domani 5 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 5 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 5 agosto 2019:

Ariete

Inizia una nuova settimana e per voi dell’Ariete le premesse non sono proprio il massimo. Fino a ieri sembrava tutto perfetto, ma qualcosa potrebbe essersi rotto nelle ultime ore. Ci saranno infatti un po’ di discussioni con il partner, ma niente che non possa essere risolto con il giusto dialogo. Anche per i single non si prospetta un’ottima giornata: non è il momento di buttarsi in nuove avventure.

Toro

Per il Toro inizia invece una settimana abbastanza tranquilla. Non avrete grandi pensieri, anche perché per molti di voi questo è il periodo delle tante sognate ferie. Siete quindi alla ricerca di relax e volete allontanare tutti i cattivi pensieri. Passate del tempo con il vostro lui o la vostra lei. Non mancheranno spunti interessanti.

Oroscopo di domani 5 agosto 2019 | Gemelli

Siete il segno del giorno, amici dei Gemelli: in questo lunedì 5 agosto tutto andrà come avevate previsto o come speravate. In amore, se siete in coppia, ritroverete il giusto feeling dopo un periodo di dubbi. Se siete single, invece, iniziate a provare dei sentimenti per una persona conosciuta da poco. Buone notizie anche per quanto riguarda il portafogli.

Cancro

Anche per il Cancro si apre un inizio settimana da favola. Siete rilassati, tranquilli e anche molto motivati a fare bene sul lavoro. Negli ultimi giorni sono arrivate tante soddisfazioni e ora volete continuare in questo trend. Il segreto è imparare a gestire anche i momenti no, che sono inevitabili. E voi ci riuscite benissimo.

Leone

Sarà un lunedì 5 agosto dal grande potenziale per il Leone, che è alla ricerca di un drastico cambiamento nella sua vita. Vi siete stancati della routine e, molti di voi, anche di un lavoro che non vi soddisfa appieno. Non vi buttate giù, però. Anzi, cercate subito strade alternative. Anche ascoltando i preziosi consigli di alcune persone speciali, che ne sanno sempre più di voi.

Oroscopo di domani 5 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, questa settimana non inizierà di certo con il piede giusto. Il caldo vi stanca forse eccessivamente, soprattutto perché tanti di voi non sono ancora riusciti ad andare in ferie. Dal lavoro, anzi, continuano ad arrivarvi stress e preoccupazioni. In amore cercate di mantenere la calma con il partner, per evitare inutili litigi che vi renderebbero giù di morale.

Bilancia

Per la Bilancia si apre un lunedì 5 agosto 2019 perfetto in ogni ambito. Dall’amore al lavoro, dalla famiglia ai soldi, non avrete proprio nulla di cui lamentarvi. La Luna entra nel vostro segno e la fa da padrone: voi lasciatevi trasportare dall’istinto, che in questa giornata non sbaglierà mai. Si riaccenderà anche la passione, per molti di voi, in una storia d’amore che credevate al capolinea.

Scorpione

Un inizio settimana discreto per lo Scorpione, che ha proprio bisogno di stabilità e di scendere dalle montagne russe della propria vita. Ultimamente, infatti, diverse novità hanno rivoluzionato tutto per voi: dall’amore al lavoro. Oggi, per fortuna, le stelle tornano a sorridervi. Approfittatene e cercate di uscire dalle sabbie mobili in cui siete rimasti impantanati per giorni.

Oroscopo di domani 5 agosto 2019 | Sagittario

Per il Sagittario è in arrivo un lunedì senza infamia e senza lode. Vi sentite un po’ giù fisicamente, anche perché ultimamente non state facendo proprio niente per tenervi in forma. Ecco, le stelle vi consigliano di iniziare a pensare di muovervi un po’ di più. Anche il morale ne beneficerebbe.

Capricorno

Amici del Capricorno, sarà un lunedì magico per voi. Alcuni avvenimenti andranno decisamente oltre le vostre più rosee aspettative. Riceverete ottime notizie e gratificazioni sul lavoro, soprattutto quanti tra voi hanno cambiato da poco occupazione. In amore soffia il vento del perdono: avete superato una piccola crisi con il partner e ora siete pronti a spiccare il volo.

Acquario

Siete giù di corda, già da giorni. In questo lunedì, senza il vostro impegno, non cambierà nulla. Le stelle vi spronano a uscire, smettere di stare rintanati in casa ad aspettare chissà quale manna dal cielo. Ma dovete anche metterci del vostro per uscire dalla crisi: cercate di non rimuginare troppo sul passato, ma proiettatevi sul vostro futuro.

Pesci

Inizia per i Pesci un periodo abbastanza felice, soprattutto in amore: avete trovato stabilità dopo un periodo turbolento della vostra vita, adesso non fatevi scappare la persona speciale che avete accanto. Nel lavoro, invece, sarete colti da un’insolita fantasia e voglia di fare: approfittatene per stupire colleghi e superiori.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 5 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

