Per i Gemelli sono giorni di grande riflessione, ma anche di soddisfazioni, soprattutto in famiglia. Il rapporto con i parenti più stretti è sempre intenso e soddisfacente, soprattutto con i fratelli e con i figli. Non fatevi rattristare dai litigi, quelli sono inevitabili tra persone che si vogliono bene. In serata la Luna entra in Bilancia e favorisce l’amore.

Cancro

Amici del Cancro, in questo agosto vi sentite scatenati dal punto di vista amoroso. È il mese giusto per fare colpo, per usare il vostro sex appeal e soprattutto per mettere la testa a posto. Nessuno è felice come voi quando sente dirsi “ti amo”. In serata le vostre attenzioni si sposteranno sulla famiglia, dove qualcosa andrà storto. Per fortuna, però, alla fine riuscirete a risolvere.

Leone

Per il Leone si apre una domenica a dir poco fantastica. Le stelle vi favoriscono in amore, ma soprattutto in affari. Anche di domenica, infatti, per molti di voi il lavoro non si ferma. Ma a bilanciare lo stress sono in arrivo grosse gratificazioni economiche. Marte nel vostro segno vi dà forza ed energia per fare molte più cose del normale. Approfittatene.