Mia moglie mia figlia due bebè, la trama. Di cosa parla il film di Rai 1

Stasera, domenica 4 agosto 2019, arriva su Rai 1 – in replica – un telefilm dalla trama molto divertente: la pellicola si intitola Mia moglie, mia figlia, due bebè.

Si tratta di uno dei film del ciclo “Purché finisca bene”, una serie di commedie in onda dal 2014 che, come suggerisce lo stesso nome, sono tutte accomunate dal lieto fine. Mia moglie, mia figlia, due bebè fa parte della seconda stagione del ciclo, che annovera tra i suoi titoli anche altri film di successo televisivo come L’amore il sole e le altre stelle, Basta un paio di baffi, Non ho niente da perdere e Una coppia modello.

Grandi protagonisti del film di stasera (inizio ore 21.25 su Rai 1) sono Neri Marcorè e Serena Autieri. Il cast vanta anche la presenza di Flavia Gatti, Giampiero De Concilio, Matteo Florio e Mariano Rigillo.

Mia moglie mia figlia due bebè, la trama completa del film

Al centro della narrazione c’è la famiglia Novelli: il padre, Antonio, è un albergatore di successo, sposato con Amalia e con una figlia di 17 anni, Noemi. Novelli sta vivendo un periodo molto florido sul lavoro: gli affari vanno bene e dopo una vita di sacrifici, insieme alla moglie, inizia a pensare che è arrivato il momento di staccarsi un po’ dalla sua professione.

Del resto, lui e la moglie non sono più giovanissimi e hanno realizzato tutto quello che volevano: la figlia, adolescente, è il loro orgoglio. Anche se, in fondo, i due si rendono conto di non conoscerla così bene.

La ragazza sta vivendo, come tanti altri suoi coetanei, tutti quei momenti particolari che fanno da corredo al passaggio da bambina a donna. È fidanzata con Giordano, ma non ha molte amiche. Antonio, allora, decide di prendersi una pausa dal lavoro per passare del tempo con la figlia, con cui organizza anche delle gite.

Nel frattempo, però, cresce l’insoddisfazione della moglie Amalia che, al contrario del marito, non crede di essere già arrivata all’età della maturità e anzi sogna di avere un secondo figlio. Il marito la asseconda, convinto però che sia ormai troppo tardi per il loro orologio biologico.

La situazione precipita quando all’improvviso Amalia rimane incinta, con lo stupore di Antonio. Ma le sorprese non sono finite qui: contemporaneamente anche la giovane Noemi rimane incinta del fidanzato Giordano.

Così, Antonio deve rinunciare al tanto sognato relax: adesso ha due donne in gravidanza da accudire. Dovrà assecondare tutti i loro desideri e sbalzi d’umore. Ce la farà?

L’appuntamento con il film Mia moglie, mia figlia, due bebè è per questa sera, domenica 4 agosto 2019, alle 21.25 su Rai 1.

