Compleanno Meghan Markle, gli emozionanti auguri del principe Harry

Oggi, 4 agosto 2019 è il giorno del 38esimo compleanno di Meghan Markle, Duchessa di Sussex. Per celebrare questa festa, su Instagram sono arrivati anche gli auguri pubblici di suo marito, il principe Harry.

Il principe ha scelto di scrivere il messaggio sul loro account ufficiale di Instagram, postando una foto che ritrae Meghan in un abito chemisier azzurro cielo durante il loro primo viaggio ufficiale in Australia, New Zelanda, Fiji e Tonga.

“Buon compleanno alla mia meravigliosa moglie. Grazie per esserti unita a me in questa avventura! Con amore, H”, ha scritto Harry, firmando gli auguri con la sua iniziale.

Anche Kate e William hanno fatto i loro auguri alla cognata, postando sul loro account Instagram una foto che li ritrae tutti e quattro assieme, più il principe Carlo, mentre si avviano alla messa di Natale nella tenuta di Sandringham.

“Felicissimo compleanno alla duchessa di Sussex”, si legge nel post su Instagram.

Per il suo primo compleanno da mamma Meghan Markle ha scelto di festeggiare con pochi intimi, secondo il Sun. Ci saranno Harry, Archie e alcuni altri amici e familiari.

Anche per le feste di compleanno, infatti, la famiglia reale britannica segue un protocollo molto rigido che impone feste sobrie e molte altre regole di comportamento.

Prima di sposare Harry, nel 2017, Meghan aveva festeggiato il compleanno insieme a lui con una lussuosa vacanza in Botswana, in seguito alla quale avevano annunciato il loro fidanzamento.

L’anno scorso invece, la coppia è stata invitata proprio il 4 agosto al matrimonio di un amico d’infanzia del principe Harry, l’aristocratico Charlie Van Straubenzee, di cui il principe è stato testimone di nozze.

Tutto quello che Meghan Markle non può più fare il giorno in cui compie gli anni