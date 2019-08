Meghan Markle compie 38 anni: ecco come festeggerà il compleanno

Oggi è il compleanno di Meghan Markle, moglie del principe Harry, che compie 38 anni. Si tratta del primo compleanno da mamma per Meghan e si sono già diffuse indiscrezioni su come la Duchessa di Sussex festeggerà questa ricorrenza.

L’ex attrice della serie tv Suits è nata il 4 agosto 1981 a Los Angeles. L’anno scorso aveva festeggiato il suo 37esimo compleanno al matrimonio di un amico d’infanzia del principe Harry, l’aristocratico Charlie Van Straubenzee, che ha sposato Daisy Jenks. Harry era stato infatti chiamato ad essere testimone di nozze del suo amico d’infanzia.

Un compleanno molto diverso da quello dell’anno precedente: nel 2017 infatti i due avevano festeggiato il compleanno di Meghan con una lussuosa vacanza in Botswana, in seguito alla quale avevano annunciato il loro fidanzamento.

“Ci siamo accampati sotto le stelle, condividendo una tenda e tutto. È stato fantastico”, aveva ricordato Harry parlando di quel magico compleanno.

Per il suo 38esimo compleanno, il primo dopo la nascita del figlio Archie Harrison a maggio, Meghan ha scelto di festeggiare con pochi intimi a Frogmore Cottage, la residenza super blindata in cui vive da quando si è sposata, o forse nelle vicinanze, ma comunque in forma molto privata.

Ci saranno Harry, Archie e alcuni altri amici e familiari.

Sarà quindi una festa lontana dai fotografi e dai fan per Meghan Markle, che stavolta, al contrario di quanto avvenuto al costosissimo baby shower di New York, non includerà le super star amiche dell’attrice.

I fan, però, potranno quasi sicuramente aspettarsi qualche foto dall’account Instagram ufficiale del Duca e della Duchessa di Sussex.

E i regali? Il principe Harry e la famiglia reale avranno sicuramente pensato a qualcosa, anche se Meghan ha sempre preferito non ricevere regali materiali.

“Ecco cosa vorrei come regalo di compleanno: che la gente fosse gentile con se stessa”, aveva dichiarato Meghan in un’intervista del 2014. “Per quanto mi riguarda vorrei essere felice. Non voglio solo scegliere la felicità, ma sentirmi tale sul serio”.

“Vorrei davvero che tutti trovassero la propria felicità. Mi piacerebbe che le persone sfidassero se stesse. Che la smettessero di spettegolare. Che si decidessero ad assaggiare un cibo che non hanno mai provato prima. E che facessero qualcosa come anche solo offrire un caffè a qualcuno per dimostrargli di volergli bene”, aveva concluso l’attrice, all’epoca solo protagonista di Suits.

Due anni dopo, nel 2016, Meghan scriveva queste perole nel suo blog The Tig: “Mia mamma mi ha sempre detto che il compleanno è il tuo Capodanno personale. E quindi devi sfruttare l’occasione per trovare davvero le soluzioni giuste per te e programmare cosa raggiungere nel corso dell’anno. Vorrei ricevere in regalo più sorprese, avventure, opportunità per crescere. Più giorni pieni di divertimento e battute scherzose, di cibi deliziosi. E di ispirazioni. Io cerco sempre più fonti di ispirazione”.

Nel suo primo compleanno da mamma, la Duchessa avrà trovato queste ispirazioni?

