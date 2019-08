Florence: trama, cast e streaming del film di stasera su Canale 5 con Meryl Streep e Hugh Grant

Nella prima serata di Canale 5 di domenica 4 agosto 2019 arriva un grande film in prima tv: Florence, con Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Nina Arianda e Rebecca Ferguson.

Si tratta di un film biografico uscito nelle sale cinematografiche nel 2016 e diretto da Stephen Frears. Florence racconta la storia vera della cantante d’opera americana Florence Foster Jenkins, diventata nota per le sue scarse abilità canore.

Il film in onda stasera dalle 21.20 ha ottenuto due candidature ai Premi Oscar, una ai David di Donatello, quattro ai Golden Globes, quattro candidature e una statuetta ai BAFTA.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Florence: dalla trama agli attori che fanno parte del cast, dal trailer alle informazioni su come vedere il film anche in streaming.

Florence, la trama del film

Come già anticipato, il film racconta la storia vera della singolare carriera di Florence Foster Jenkins, ricchissima ereditiera di New York che nei primi anni del Novecento – convinta di avere una voce adatta – tentò ossessivamente di diventare una grande cantante lirica.

La donna, interpretata da Meryl Streep, non si rende in alcun modo conto di non avere alcun talento canoro e anzi ignora totalmente che tutte le persone che la ascoltano reputano terribile il suo modo di cantare.

Ricca ereditiera, ma anche donna fragile che cerca di celare una malattia che la consuma da dentro, Florence si fa aiutare dal marito e agente Clair Bayfield – un aristocratico inglese, interpretato da Hugh Grant – che le procura anche un maestro che finge di vedere in lei delle qualità.

Così, Florence prova a perfezionare il suo talento con alcune lezioni. La situazione, però, diventa insostenibile quando la donna decide di tenere un concerto aperto al pubblico al Carnegie Hall, nel 1944.

La trama completa di Florence

Florence, il cast completo del film

Il film Florence vanta un cast di prim’ordine del mondo del cinema. Una fantastica Meryl Streep, come già detto, interpreta la protagonista, Florence Foster Jenkins, mentre Hugh Grant è il marito Clair Bayfield.

Gli altri attori protagonisti sono Simon Helberg (Cosmé McMoon), Rebecca Ferguson (Kathleen Weatherley), Nina Arianda (Agnes Stark), John Kavanagh (Arturo Toscanini), David Haig (Carlo Edwards), Bríd Brennan (Kitty), Stanley Townsend (Phineas Stark), Allan Corduner (John Totten) e Christian McKay (Earl Wilson).

Ancora, il cast di Florence vanta la presenza di David Mills (Augustus Corbin), John Sessions (dott. Hermann), Pat Starr (Gertrude Vanderbilt Whitney), Nat Luurtsema (Tallulah Bankhead), Aida Garifullina (Lily Pons) e Mark Arnold (Cole Porter).

Florence, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Canale 5:

Florence, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film? Florence va in onda questa sera, domenica 4 agosto 2019, su Canale 5. Per vederlo, dunque, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del vostro digitale terrestre (o sul 505 per la versione in HD), oppure sul 105 del decoder di Sky.

La commedia, però, è disponibile anche in streaming. Se volete vederla su pc, smartphone e tablet, a partire dalle 21.20 di stasera andate su Mediaset Play, la piattaforma streaming del Biscione. Per accedere vi basta registrarvi con una mail o un social network e poi, completamente gratis, potete vedere il film in live streaming in contemporanea alla sua messa in onda in tv.

Da domani, inoltre, sempre su Mediaset Play Florence sarà disponibile anche on demand, per vederlo ogni volta che volete.

Dove vedere Canale 5 in streaming