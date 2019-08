Florence, la trama del film di stasera su Canale 5: ecco di cosa parla

Appuntamento con un grande film d’autore, stasera, su Canale 5: sulla rete ammiraglia Mediaset, a partire dalle 21.20, arriva infatti Florence, pellicola con una trama basata su una storia vera.

Il film, una commedia biografica uscita nelle sale nel 2016 e diretta da Stephen Frears, racconta infatti la storia della cantante d’opera americana Florence Foster Jenkins, che nei primi anni del Novecento divenne tristemente nota per la sua totale mancanza di talento.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Florence

La storia di Florence Foster Jenkins è diventata così un film, con protagonista l’attrice Meryl Streep, affiancata da Hugh Grant. E che subito dopo l’uscita ha ottenuto due candidature ai Premi Oscar, una ai David di Donatello, quattro ai Golden Globes, quattro candidature e una statuetta ai BAFTA.

Ma di cosa parla Florence? Vediamo nel dettaglio la trama della pellicola di stasera su Canale 5.

Florence trama | La storia di Florence Foster Jenkins

Siamo nel Novecento. La ricchissima ereditiera americana Florence Foster Jenkins è tra le protagoniste dei salotti dell’alta società newyorchese. Donna molto generosa con gli artisti, appassionata di musica classica, a un certo punto Florence si convince di voler diventare una cantante lirica.

Con l’aiuto e la complicità del marito-manager, l’aristocratico inglese St. Clair Bayfield, la donna inizia quindi a intrattenere le alte cerchie cittadine con le sue discutibili performance canore. Del resto, quando inizia a cantare Florence è convinta di avere una voce fantastica. Mentre chiunque la ascolta pensa che la donna sia semplicemente ridicola.

Il cast completo di Florence

Il marito, però, decide di proteggere la moglie, dandole la possibilità di prendere anche delle lezioni da un maestro. Cantare, per Florence, non è però soltanto un capriccio: la donna, infatti, ha una grave malattia e cantare le permette di vivere pienamente, ricacciando indietro i fantasmi e la paura di morire.

In poco tempo, però, quello che era partito come un passatempo musicale diventa una vera e propria ossessione: Florence vuole arrivare al palcoscenico, vuole esibirsi in pubblico in un concerto alla Carnegie Hall. Così, St. Clair capisce di trovarsi di fronte alla più grande sfida della sua vita: fare in modo che il concerto di Florence non sia un disastro, come dicono invece le premesse.

Ci riuscirà? L’appuntamento con questo appassionante e delicato film biografico è per questa sera, domenica 4 agosto 2019, dalle 21.20 su Canale 5

