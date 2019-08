Florence, il cast completo del film su Canale 5: attori e personaggi

Grande appuntamento con il cinema questa sera, domenica 4 agosto 2019: su Canale 5 infatti arriva un film con un cast d’eccezione (composto tra gli altri da Meryl Streep e Hugh Grant), ovvero Florence.

Si tratta di una commedia biografica del 2016, diretta da Stephen Frears, che racconta la vera storia di Florence Foster Jenkins, cantante d’opera americana che a inizio Novecento divenne tristemente nota per la sua totale mancanza di talento.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Florence

Nel film si vede come per Florence, ricca ereditiera di New York che passa il suo tempo nei bei salotti cittadini, quello di cantare non è solo un sogno legato a una totale mancanza di spirito di autocritica. Per la donna, che segretamente soffre per una grave malattia, dedicarsi al canto – seppur senza uno straccio di talento – è un modo per fuggire dalla realtà e dai fantasmi legati alla sua paura di morire.

Così, nella pellicola, si vede come Florence prenda anche lezioni private, spinta da un marito-agente (Clair Bayfield) troppo buono e da un maestro troppo accondiscendente. Tutto nel tentativo di tenere un concerto aperto al pubblico al Carnegie Hall.

La trama completa di Florence

Florence, il cast completo del film

Ma passiamo ora al cast del film Florence, che come anticipato è composto da attori famosissimi nel panorama cinematografico internazionale. La protagonista assoluta è Meryl Streep, nel delicato ruolo di Florence Foster Jenkins. Il marito, invece, è interpretato da Hugh Grant.

Vediamo adesso il cast completo del film. Accanto al nome di ogni attore, c’è anche il nome del personaggio interpretato in Florence:

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

– Florence Foster Jenkins Hugh Grant – St. Clair Bayfield

St. Clair Bayfield Simon Helberg – Cosmé McMoon

– Cosmé McMoon Rebecca Ferguson – Kathleen Weatherley

– Kathleen Weatherley Nina Arianda – Agnes Stark

– Agnes Stark John Kavanagh – Arturo Toscanini

– Arturo Toscanini David Haig – Carlo Edwards

– Carlo Edwards Bríd Brennan – Kitty

Kitty Stanley Townsend – Phineas Stark

– Phineas Stark Allan Corduner – John Totten

– John Totten Christian McKay – Earl Wilson

– Earl Wilson David Mills – Augustus Corbin

– Augustus Corbin John Sessions – dott. Hermann

dott. Hermann Pat Starr – Gertrude Vanderbilt Whitney

– Gertrude Vanderbilt Whitney Nat Luurtsema – Tallulah Bankhead

– Tallulah Bankhead Aida Garifullina – Lily Pons

– Lily Pons Mark Arnold – Cole Porter

L’appuntamento con Florence è per stasera, domenica 4 agosto 2019, su Canale 5 a partire dalle 21.20.

