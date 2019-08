Daddy’s Home: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1

Stasera, domenica 4 agosto 2019, su Italia 1 arriva una divertente commedia americana: Daddy’s Home. Il film, diretto da Sean Anders e John Morris, è uscito nelle sale cinematografiche alla fine del 2015.

I protagonisti assoluti della pellicola sono Will Ferrell e Mark Wahlberg, nei panni rispettivamente di un produttore radiofonico che cerca di guadagnare la fiducia dei figli della compagna e del diabolico padre dei due bambini,

Del film è stato realizzato anche un sequel, Daddy’s Home 2, uscito nel 2017. Ma vediamo insieme qualche informazione in più sulla trama, il cast e lo streaming del primo capitolo della saga, trasmesso questa sera su Italia 1 a partire dalle 21.20.

Daddy’s Home, la trama del film

Il film racconta la storia di Brad, un tranquillo produttore radiofonico che vive con la moglie, Sara, e i due figli (Dylan e Megan) che la donna ha avuto da un precedente matrimonio.

Brad ha un grande istinto paterno, nonostante non possa biologicamente avere figli a causa di un incidente che ha pregiudicato le sue capacità riproduttive. Per questo motivo, cerca di conquistare in tutti i modi la fiducia dei due bambini di Sara. Il suo sogno è quello di diventare un padre adottivo modello.

Dopo le iniziali e comprensibili difficoltà, Dylan e Megan iniziano ad apprezzare il compagno della madre. Tutto sembra andare bene fino a quando, alla porta, si presenta il padre biologico dei due ragazzi, Dusty.

L’uomo è tutto ciò che Brad non è: affascinante, avventuriero, palestrato, di successo. In ogni cosa sembra riuscire meglio di lui. Così, agli occhi dei bambini, la figura di Brad viene ridimensionata. È questo il momento in cui si scatena una vera e propria battaglia tra i due per l’affetto dei bambini, tra gag esilaranti e momenti davvero divertenti.

Riusciranno i due a trovare un modo per convivere e dividersi l’amore di Dylan e Megan?

Daddy’s Home, il cast completo del film

Mark Wahlberg e Will Ferrell sono di certo le due punte di diamante della commedia: entrambi hanno già lavorato insieme (nel film del 2010 “I poliziotti di riserva”) e soprattutto entrambi sono due volti notissimi del cinema americano.

Ma accanto a loro, sono molti altri gli attori protagonisti di Daddy’s Home. Ecco il cast completo del film (accanto al nome di ogni attore anche quello del personaggio interpretato):

Will Ferrell – Brad Whitaker

Mark Wahlberg – Dusty Mayron

Linda Cardellini – Sara Whitaker

Scarlett Estevez – Megan Whitaker

Owen Vaccaro – Dylan Whitaker

Thomas Haden Church – Leo Holt

Hannibal Buress – Griff

Paul Scheer – DJ “The Whip”

Bobby Cannavale – Dr. Francisco

Billy Slaughter – Squidward

Jamie Denbo – Doris

Bill Burr – Jerry

Mark L. Young – igienista dentale

John Cena – Roger

Alessandra Ambrosio – Karen

Daddy’s Home, il trailer

Di seguito, il trailer ufficiale in italiano del film di stasera su Italia 1:

Daddy’s Home, dove vedere il film in tv e in streaming

Come fare per vedere Daddy’s Home in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 4 agosto 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

