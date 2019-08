Da Chiara Ferragni a Belen: dove vanno in vacanza i vip

Vip in vacanza in questa estate 2019

Dove vanno in vacanza i vip in questa calda e strana estate 2019? Tante le mete scelte dalle celebrities per trascorrere dei giorni all’insegna del relax in alcuni casi e di divertimento in tanti altri.

E così in tanti, tantissimi scelgono l’isola spagnola di Ibiza, ma molti optano anche per le bellezze nostrane: dalla Sicilia alla Toscana, passando per l’Umbria, tanti i vip che godono dei paesaggi mozzafiato italiani e, perché no, del buon cibo.

Ecco una carrellata di vip nei posti in cui stanno trascorrendo le vacanze di questa estate 2019.

Non si può non partire da Chiara Ferragni. Siamo solo a inizio agosto, ma l’influencer più famosa d’Italia ha già ha avuto diverse vacanze. Insieme al marito Fedez e al figlio Leone, Chiara Ferragni ha trascorso un periodo di tre settimane in Giappone (ma per lavoro), poi è tornata in Italia, dove insieme al resto della famiglia – madre e sorelle annesse – è stata prima in Umbria e poi in Sicilia. Qui i Ferragnez hanno alloggiato nella famosa Dimora delle Balze dove meno di un anno fa (il 1 settembre 2018) Chiara e Fedez si sono giurati amore eterno.

Dopo la Sicilia, Chiara Ferragni e Fedez si sono spostati in Spagna. Ancora una volta, i Ferragnez hanno scelto Ibiza, dove si trovano al momento.

E restiamo a Ibiza dove troviamo un’altra coppia amatissima dal web. Proprio sull’isola spagnola si trovano anche Belen e Stefano De Martino, insieme al loro piccolo Santiago. La famigliola Rodriguez-De Martino si diverte e si rilassa sull’isola, da dove continua a pubblicare post e stories sui social e a testimoniare l’amore ritrovato dopo i mesi di separazione.

A scegliere l’isola spagnola sono anche il fuoriclasse del calcio Leo Messi e la moglie Antonela. I due hanno scelto una villa extra lusso e uno yacht per accogliere gli amici. Ovviamente ad aiutare la moglie del calciatore c’è anche una tata, che si occupa dei tre bambini della coppia.

Lasciamo la Spagna per approdare nella bellissima Grecia. Tra le spiagge mozzafiato di Mikonos troviamo la bella Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha scelto di trascorre qui le vacanze, insieme al suo fidanzato.

Un altro salto in Spagna, dove a Formentera ci aspetta Federica Nargi che ha scelto l’isola spagnola per le vacanze insieme al suo Alessandro Matri.

Torniamo in Italia, dove, sulla bellissima isola di Capri, troviamo i neosposini Heidi Klum e Tom Kaulitz. La modella e il cantante dei Tokio Hotel hanno festeggiato sull’isola partenopea le loro nozze segrete.

E chiudiamo con la famiglia più amata dai romani: Francesco Totti e Ilary Blasi, insieme ai tre figli, come tutti gli anni, hanno scelto per le loro vacanze il litorale pontino. Anche per questa estate 2019 hanno scelto le dune morbide e il mare di Sabaudia.