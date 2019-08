Techetechetè Superstar: stasera 3 agosto 2019 su Rai 1

Torna questa sera, sabato 3 agosto 2019, Techetechetè Superstar, la trasmissione estiva di Rai 1 che nell’appuntamento del sabato propone come di consueto uno speciale in prima serata dedicato a volti noti dello spettacolo e della televisione italiana. Protagoniste della puntata di stasera: le signore della canzone italiana.

Ecco dunque tutte le anticipazioni della puntata di oggi di Techetechetè Superstar:

Techetechetè Superstar: le anticipazioni

Dal primo Festival di Sanremo del 1951 vinto da Nilla Pizzi ai giorni nostri: una carrellata delle interpreti che con le loro voci, magiche e sensuali, hanno fatto proprie le storie d’amore scritte da autori fantastici. Fino ad arrivare alle cantautrici ed alle dive del nuovo millennio che non rinunciano a scrivere in proprio. Conclude il lungo omaggio di Techetechetè a 70 anni di voci di donna, l’ultima diva della musica italiana ed internazionale: Dalida. Appuntamento in prima serata su Rai 1 dalle 20.35.

Come sempre, attingendo agli sterminati archivi delle Teche Rai, ripercorreremo le carriere di queste grandi artiste. Le canzoni e tanto altro.

Una staffetta ideale tra le primedonne della canzone italiana, attraverso le immagini più significative legate al mondo della tv. Riascolteremo le loro canzoni e rivedremo i videoclip del passato.

Appuntamento dunque sabato 3 agosto 2019 dalle 20.35 su Rai 1, con una puntata speciale di Techetechetè (Superstar) dedicata alle signore della canzone.

La trasmissione si conferma un grande successo dell'estate. La scorsa puntata è stata dedicata a Mina e Raffaella Carrà.

