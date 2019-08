Stasera in tv 3 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 3 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 3 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Telegiornale

20:35 – Techetechetè Superstar

22:30 – Dalida

Questa sera torna su Rai 1 lo speciale Techetechetè Superstar, lo speciale in prima serata tratto dalla Teche Rai e dedicato alle grandi interpreti della musica italiana, da Nilla Pizza ai giorni nostri, con uno spazio speciale dedicato a Dalida.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Pallavolo femminile, Torneo di qualificazione olimpica: Belgio-Italia

Su Rai 2 nuovo appuntamento con Belgio-Italia, seconda partita valida per il torneo di qualificazione olimpica.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:20 – Il segreto

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Il segreto, pellicola drammatica del 2016.

Trama: Roseanne McNulty è una donna molto anziana che ha passato più di cinquant’anni della sua vita in manicomio, a causa di un drammatico evento avvenuto ne suo passato. Durante gli anni vissuti in istituto, la donna ha affidato i propri ricordi in alcuni scritti dove accenna alla morte del figlio.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Una vita

Su Rete 4 nuovi episodi della famosa serie Una vita, tratti dalla dodicesima stagione.

Trama: Dopo aver saputo che la cecità di don Arturo non e’ temporanea, Agustina e’ molto preoccupata. Arturo, depresso, prende una pistola dal cassetto e sembra determinato a farla finita.

STASERA IN TV 3 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Ciao Darwin 7 – La risurrezione

Nuovo appuntamento con Ciao Darwin 7, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che Canale 5 manda in replica durante queste settimane estive.

Chi è Jenny Watwood, la Madre Natura di Ciao Darwin di stasera

GUIDA TV 3 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Ritorno al futuro 2

Su Italia 1 questa sera 3 agosto va in onda il film Ritorno al futuro 2, storico film di fantascienza del 1989.

Trama: Emmett Doc Brown avverte Marty Mc Fly che, per il bene della sua futura famiglia, deve recarsi nel 2015 per correggere& gli eventi. Hill Valley e’ infatti terrorizzata da Biff, arricchitosi grazie al possesso di un annuario sportivo che gli consente di conoscere in anticipo i risultati delle partite. Nel tentativo di riportare tutto alla normalità, Marty deve tornare nel 1955.

PROGRAMMI TV 3 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Professor T

Questa sera in prima serata su La 7 spazio al telefilm Professor T.

Trama: Diana Thyssen è stata violentata nei bagni del campus. La polizia brancola nel buio e l’ispettore Donckers pensa che il suo vecchio professore di Criminologia potrebbe aiutarlo.

PROGRAMMI TV 3 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Premonition

Stasera su Tv 8 va in onda il film Premonition, pellicola drammatica del 2007.

Trama: Linda è una casalinga che un giorno apprende che il marito è morto in un incidente d’auto.Il giorno dopo quando si sveglia il marito è accanto a lei. Presto si accorge chenon sta vivendo la settimana in sequenza e che deve far qualcosa per salvare il marito.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Gli incredibili 2

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Gli incredibili 2.

Trama: Mr Incredibile, Elastigirl e Siberius ci hanno provato a farsi riamare dalla gente, a dimostrare la propria utilità alle istituzioni, ma non c’e’ stato niente da fare: fuorilegge erano e fuorilegge rimangono. Non la pensa così, però, il magnate Winston Deavor, da sempre grandissimo fan dei Super, che intende perorare la loro causa e ha scelto Elastigirl come frontwoman per l’impresa. Convinto che il problema sia di percezione, grazie alle invenzioni della sorella Evelyn vuole dotare Helen di una telecamera per mostrare alla gente il suo punto di vista.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 3 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:00 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna

21:15 – X Factor – Il sogno Su Sky Uno questa sera va in onda X Factor – Il Sogno, una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky.