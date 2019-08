Sparatoria a El Paso in Texas, il sindaco parla di “diverse vittime”

Sono diverse le persone rimaste colpite nella sparatoria all’interno del supermercato Walmart nel centro commerciale di Cielo Vista El Paso, in Texas negli Stati Uniti.

Olivia Zepeda, capo dello staff del sindaco di El Paso, ha detto alla Cnn che “diverse persone sono state uccise”. Media locali, tra cui la tv Ktsm, affiliata alla Nbc, parlano di 18 morti. Molti sarebbero bambini.

Nella sparatoria, secondo quanto riporta la CNN, è intervenuta anche l’Fbi.

Gli aggressori, secondo quanto riferisce su Twitter la polizia della città texana, sarebbero più di uno. Sempre secondo fonti di polizia, tre persone sono state arrestate in quanto si tratterebbe dei presunti assalitori.

Prima la polizia aveva avvisato via Twitter: “La scena è ancora attiva. Abbiamo molte notizie di più sparatori. Per favore evitate l’area mentre la polizia sta conducendo controlli in un’area molto larga”.

Mark Lambie, un fotogiornalista di El Paso Times, su Twitter ha pubblicato un video che mostra la polizia e i soccorsi fuori dal centro commerciale.

Fire medical with at Walmart active shooter event at Cielo Vista Mall. Police still inside. pic.twitter.com/P6zsjwVN0n — mark lambie (@LambieMark) 3 agosto 2019

Notizia in aggiornamento