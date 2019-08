Sciopero casellanti autostrade domenica 4 e lunedì 5 agosto 2019

Lo sciopero dei casellanti incombe sull’esodo estivo che già da venerdì 2 agosto 2019 ha preso il via e sarà intenso soprattutto domenica 4.

Lo sciopero dei casellanti annunciato dai sindacati mercoledì 31 agosto dopo che le trattative per il rinnovo del contratto dei lavoratori delle autostrade si sono bruscamente interrotte, è stato confermato.

Inizierà a dirottare il traffico a partire da sabato 3 agosto, proprio nel fine settimana in cui la maggior parte degli italiani parte per le ferie estive.

Sciopero casellanti autostrade 4 e 5 agosto 2019 | Come funziona

Domenica 4 e lunedì 5 agosto il pagamento in contanti sarà praticamente impossibile, e tutto il traffico sarà canalizzato dunque sui caselli di Telepass e su quelli dove si paga con carte prepagate e bancomat, con il rischio di ingorgo presso i punti nevralgici più sensibili.

Non vuol dire che non si pagherà l’accesso alle autostrade, ma che ci saranno insomma più code per inserirsi nei varchi automatizzati.

Per questo motivo chi intendeva partire domenica potrebbe decidere di anticipare la partenza a sabato, con conseguenti disagi sul traffico.

Sciopero casellanti autostrade 4 e 5 agosto 2019 | Orari

Lo sciopero non durerà per l’intera giornata di domenica e lunedì, ma il suo impatto si farà sentire per la maggior parte del tempo.

Domenica lo sciopero durerà dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22.

Dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5 si fermeranno gli addetti all’esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero.

Stop al personale impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 5 agosto.

