Ridge, la nuova vita dell’attore di Beautiful

Ridge, la super-star di Beautiful, il mascellone diventato uno dei simboli delle fiction americane, ha cambiato vita.

O meglio, Ronn Moss sembra essere tornato alle origini della sua carriera. Quando, prima della telecamera, era il tempo della chitarra. Nel 1976, infatti, Moss aveva raggiunto il successo con la band de I Players e la hit Baby Come Back era diventato un vero successone. Una delle canzoni più ascoltate alla radio, finita nella top 100.

E adesso, estate 2019, Ridge è tornato nuovamente a cantare e a pizzicare le corde. Lo mostrano alcune fotografie pubblicate dal settimanale Spy, immagini che ritraggono il cantante mentre si esibisce sulla riviera ligure, a Loano. E, “per la precisione, tra un piatto di ravioli e un guazzetto di seppie”, scrive il settimanale, ripreso da Dagospia.

Non sembra essere un ritorno in grande stile, come mostrano gli scatti che immortalano Moss in canottiera, fazzoletto al collo e capello tinto.

Anche il cachet, quasi modesto rispetto a quanto guadagnava nelle vesti di attore: da solo, 10mila euro. L’intera band, invece, 18mila.