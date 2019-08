Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 3 agosto 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi sabato 3 agosto 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 3 agosto 2019: Ariete, Gemelli, Leone, Vergine, Bilancia, Cancro

Tra i segni fortunati di oggi Paolo Fox indica sicuramente l’Ariete: l’oroscopo vi vede tra i segni più fortunati di questo weekend. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, le stelle vi sorridono.

Un fine settimana molto positivo anche per gli amici dei Gemelli: dedicate tempo e spazio all’amore e per chiarire questioni ancora in sospeso, soprattutto a livello lavorativo. Giornata molto positiva anche per il Leone: un bel viaggio in compagnia del partner vi aiuterà a risolvere questioni in sospeso.

Stelle favorevoli secondo l’oroscopo di Paolo Fox anche per la Vergine: il momento giusto per prendere delle decisioni importanti che potranno impattare sul vostro futuro. Molto bene anche la Bilancia: dopo un mese di luglio complicato, iniziate a riprendervi, ma il meglio arriverà da settembre.

Cari Cancro vi sentite in questa giornata davvero capaci di tutto: attenzione a non risultare troppo stravaganti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 3 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è sicuramente il Sagittario: siete molto stanchi e questo si riversa anche nei rapporti con chi vi circonda. Cercate di rilassarvi e di ritrovare la serenità perduta.

Amici dello Scorpione, ci sono tensioni con le persone che vi circondano che ancora dovete risolvere: approfittate del weekend per farlo e ricaricare le pile. Cari Capricorno, potreste avere a che fare con persone poco limpide che potrebbero volervi mettere il bastone fra le ruote.

Oggi 3 agosto 2019 giornata poco fortunata anche per i Pesci, soprattutto in amore. Siete molto gelosi, questo potrebbe essere causato dal fatto che vi fidate poco del vostro partner. Cari Toro, avete molto dubbi sul vostro futuro: vorreste maggiori certezze su quello che dovete intraprendere, difficile soprattutto l’aspetto economico. Non spendete più del dovuto.

