Oroscopo Paolo Fox 3 agosto 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 3 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 3 agosto 2019, segno per segno.

L’oroscopo di oggi di TPI

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 agosto 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, inizia ufficialmente il weekend e per voi si prevedono giornate assolutamente positive. Molti sono ancora a lavoro: approfittatene per portare avanti i vostri progetti, avete d’altronde un quadro astrale favorevole.

Toro

Cari Toro, in questo periodo vorreste maggiori certezze dalla vostra vita. Invece attorno a voi vedete solo dubbi e poca concretezza, soprattutto a livello finanziario. Questo vi stressa e vi provoca molta insofferenza: abbiate pazienza, le cose miglioreranno dalla seconda metà del mese.

Gemelli

Amici dei Gemelli, se avete conflitti e questioni ancora da chiarire, soprattutto a livello professionale, approfittate del fine settimana per farlo. Ottimo recupero in amore, soprattutto se avete vissuto delle tensioni di recente. Se siete in attesa di rimborsi da un ente, dovete aspettare fine anno.

Cancro

Cari Cancro, una giornata quella di oggi 3 agosto secondo l’oroscopo di Paolo Fox in cui vi sentite liberi di fare ciò che volete, tanto da stupire chi vi circonda con atteggiamenti un po’ fuori dal comune. Portate avanti i vostri progetti e dedicate il weekend all’amore.

Leone

Amici del Leone, giornata davvero positiva per il vostro segno. D’altronde tutto il mese di agosto vi vede assoluti protagonisti. Se avete dei progetti da portare avanti, fatelo con serenità. Al top l’amore: approfittatene per fare qualche viaggio con il partner.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, le stelle vi sostengono positivamente: prendete delle decisioni importanti che potranno avere delle ricadute importanti per il vostro futuro. In questo modo inoltre riuscirete a superare problemi del recente passato. Impegnatevi.

Bilancia

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede finalmente in ascesa: avete vissuto un luglio molto complicato, ma adesso avete rialzato la testa. Inoltre a settembre vi si apriranno grandi opportunità. Per cui abbiate pazienza, questo è solo un mese di transizione.

Scorpione

Cari Scorpione, nel weekend recuperate dopo una serie di giorni complicati. Se ci sono state discussioni con persone a cui tenete particolarmente e per cui siete ancora arrabbiati, riuscite a ritrovare serenità. Approfittatene per rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, in questo sabato 3 agosto secondo l’oroscopo di Paolo Fox siete particolarmente stanchi: questo vi causa un po’ di malessere a livello di salute e qualche acciacco fisico. Avete comunque ben quattro pianeti a vostro favore: Venere, Marte, Giove e Sole.

Capricorno

Amici del Capricorno, attenti perché nella giornata di oggi potreste avere a che fare con persone poco limpide, che non vi dicono la verità. Fate attenzione, perché potrebbero fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Al meglio il lavoro soprattutto dall’autunno.

Acquario

Cari Acquario, vivete ormai da tempo un periodo di grande confusione e tensione: questo vi provoca tensione e nervosismo e anche qualche fastidio fisico. Per fortuna le cose miglioreranno nella seconda metà di agosto. Attenzione a non spendere più del dovuto.

Pesci

Imparate ad essere meno gelosi: questo potrebbe essere causato dal fatto che vi fidate poco del vostro partner, o avete molti dubbi sulla storia che state vivendo. Siate più aperti al dialogo e non assillatelo. La lontananza potrebbe pesare.

