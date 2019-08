Oroscopo di oggi 3 agosto di TPI, le previsioni per tutti i segni | Astrologia

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 3 agosto 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 3 agosto 2019.

Oroscopo di oggi sabato 3 agosto 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, il Sole congiunto a Venere in Leone vi rende particolarmente felici e vogliosi di fare, ma al tempo stesso Mercurio in Cancro opposto a Plutone potrebbe causarvi un po’ di malumore nel corso della giornata. La verità sta nel mezzo.

Toro

Amici del Toro, in questo sabato 3 agosto 2019 ritrovate finalmente un po’ di serenità e pace dopo alcuni giorni di forte stress. Approfittatene per rilassarvi, sia fisicamente che mentalmente. Le cose miglioreranno dalla prossima settimana.

Oroscopo di oggi 3 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, siete nervosi e litigiosi: sembra quasi che cerchiate un pretesto per discutere con le persone che vi circondano. Questo vostro essere irascibili, infatti, non sarà ben apprezzato da chi ha a che fare con voi. Cercate di rilassarvi per ritrovare il buonumore.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi preannuncia grandi cambiamenti in arrivo, anche piuttosto inaspettati. Una vera e propria rivoluzione, anche non per forza gradita o richiesta. Prendetela per come viene, senza stare troppo su a riflettere.

Leone

Cari Leone, avete il Sole dalla vostra parte che rende questa giornata particolarmente splendente. Approfittatene per fare chiarezza specie in amore: dove state andando? Se la storia che vivete non vi soddisfa più, forse è il caso di cambiare aria.

Oroscopo di oggi 3 agosto 2019 | Vergine

Apritevi di più al cambiamento e a nuove prospettive: rimanere ancorati al passato e a teorie precostituite, infatti, non aiuta. Evolvetevi, per sfruttare a pieno opportunità che si dovessero presentare all’orizzonte. Bene il lavoro.

Bilancia

Amici della Bilancia, una giornata in cui potreste compiere qualcosa di insolito e inaspettato, stravolgendo il vostro solito modo di fare e di essere. Chi vi circonda potrebbe restare spiazzato, ma voi andate avanti per la vostra strada.

Scorpione

Amici dello Scorpione, nella giornata di oggi 3 agosto siete particolarmente tolleranti e disponibili nei rapporti con il prossimo. Un qualcosa di particolarmente strano per il vostro segno, ma che vi permetterà di essere meno tristi ed evitare discussioni inutili.

Oroscopo di oggi 3 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, un sabato all’insegna della serenità e del buonumore. Approfittatene per recuperare un po’ di rapporti con persone con cui non vi sentite da tempo, e dedicarvi a della sana vita sociale, visto che avete avuto molti impegni da affrontare.

Capricorno

Cari Capricorno, approfittate di questo sabato 3 agosto per fare chiarezza dentro e fuori voi di voi stessi. In particolare se dei rapporti o delle relazioni non vi soddisfano più, chiudeteli senza troppi patemi d’animo e guardate avanti.

Acquario

Amici dell’Acquario, avete Venere e Leone dalla vostra parte: due validi alleati per bloccare una situazione sentimentale decisamente ingarbugliata. In generale nei rapporti interpersonali abbiate il coraggio di ammettere i vostri errori e chiedere scusa.

Pesci

Cari Pesci, fate un po’ il punto della vostra vita. Cercate di capire dove state andando, cosa volete veramente per il vostro futuro e quali successi e insuccessi avete collezionato. In questo modo potrete progettare al meglio i vostri obiettivi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.