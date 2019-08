Oroscopo di domani 4 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 4 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 4 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

Ariete

Cari Ariete, questo è un week end all’insegna del bipolarismo per voi. Salterete da uno stato d’animo a quello opposto, rendendo le giornate decisamente movimentate, se non per voi almeno per chi vi sta accanto.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Toro

Cari Toro, la Luna in trigono a Plutone e opposta a Nettuno in Pesci delineerà una situazione del vostro animo che potremmo definire “bellica”. Come non vi succedeva da lungo tempo, testa e cuore avranno un confronto – a tratti acceso – per comprendere quale sia la mossa più giusta per il vostro avvenire sentimentale.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 4 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questa Luna in Vergine vi renderà particolarmente nervosi e irascibili. Se non volete che in questa domenica una discussione segua all’altra, forse è il caso di prendere una bella borsa, un asciugamano e la crema solare e cercarsi una spiaggia libera (e vuota) dove distendere i nervi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cancro

L’oroscopo di domani per voi, cari amici del Cancro, contiene un consiglio prezioso. E cioè che se tenete a qualcosa è giusto che ne abbiate la giusta cura. Non solo: se state pensando in grande, le stelle suggeriscono di prendersi tutto il tempo necessario per definire i dettagli del vostro nuovo progetto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Leone

Amici del Leone, per qualche settimana avete trascurato amici e famiglia. Questa domenica è la giornata giusta per recuperare tutto il tempo perso: organizzate un bel pranzo e coccolate voi e gli altri con del buon cibo e ottimo vino. Vi sentirete rigenerati.

Oroscopo di domani 4 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, è giunto il momento di sganciare qualche catena che vi ha fatto rimanere per lungo tempo ancorati ad un passato che quasi non si intravede più. Cercate di mettere da parte la nostalgia: quello che avete provato è solo un assaggio di quello che proverete.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle vi vedono in una fase particolarmente fortunata della vostra vita. Che si tratti di gioco, di scommesse sentimentali o lavorative, il successo è assicurato. Approfittatene a più non posso, perché non c’è da fidarsi delle future fasi astrali.

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna in Vergine sta affinando le vostre già brillanti capacità di analisi. Se gli altri riescono a guardare fino a 100 metri davanti al proprio naso, la vostra vista può superare il chilometro. Non utilizzate, però, questo dono per chiudervi in una spirale di elucubrazioni senza uscita ma, piuttosto, date una mano a chi non riesce a spostare lo sguardo neanche di 20 cm.

Oroscopo di domani 4 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, questa Luna in Vergine opposta a Nettuno porterà qualche perturbazione nel vostro cielo. Tutta la polvere che avevate messo sotto al tappeto non può più essere nascosta, ma forse rimarrete sorpresi scoprendo che, nel farla uscire, troverete qualcuno pronto ad innamorarsene.

Capricorno

Cari Capricorno, il vostro organismo ha bisogno di disintossicarsi e il vostro animo, inaridito da qualche delusione di troppo, di riaddolcirsi. Avete bisogno di cambiare aria, perché quella che respirerete rimanendo nello stesso posto non potrà esservi d’aiuto.

Acquario

Cari Acquario, avete il Sole in opposizione che vi rende dinamici, molto più del solito. Ma anche coinvolgenti: la vostra comitiva di amici sarà felice di assecondare questa vostra condizione e quello che ne verrà fuori saranno momenti davvero indimenticabili.

Pesci

Cari amici dei Pesci, è una domenica all’insegna dei sentimenti quella che state per vivere. Saprete immergervi nell’amore come non riuscivate da un po’ di tempo, motivo per cui il nuovo partner dovrà farvi “ripassare” le regole del gioco con la giusta tenerezza.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 4 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE