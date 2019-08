Royal Family: Meghan Markle e Kate Middleton pensano a un nuovo figlio

Nel 2020 potrebbero arrivare nuovi reali a corte, i pargoli di Kate Middleton e Meghan Markle: a entrambe infatti piacerebbe dar luce a un nuovo figlio.

Lo affermano gli esperti dei tabloid e gli scommettitori inglesi. Questi danno per scontato che entrambe stiano pianificano di dare luce a nuovi figli: il secondogenito per Meghan Markle, il quarto per Kate Middleton.

Ognuno ha le proprie ragioni per pianificare una nuova gravidanza, che rendono sicuri i bookmaker.

Secondo gli esperti della corona reale britannica, per Meghan Markle un secondo figlio dopo Archie è fondamentale per sentirsi più integrata all’intero della Royal Family, e creare quel nucleo fondamentale per essere accettati in modo definitivo dalla Regina Elisabetta.

Meghan Markle e Harry in autunno si recheranno in Sudafrica, e potrebbe essere quella l’occasione di pianificare una nuova gravidanza

Anche Kate Middleton e William avrebbero le proprie ragioni per dare vita a un quarto figlio, secondo gli esperti della Royal Family.

Ci sarebbe infatti troppa differenza d’età tra il primogenito e futuro re, George, e l’ultimo nato della famiglia, il piccolo Louis, che ha solo un anno.

Alcuni pensano che sia stato il numero di anni che separano Carlo d’Inghilterra dai fratelli Andrea ed Edoardo ad aver causato dissapori tra i tre. Un quarto figlio nella famiglia di Kate porterebbe equilibrio tra i vari fratelli.

E inoltre, è inutile negarlo: la nascita di Archie Harrison a maggio 2019 ha accresciuto la voglia di un nuovo piccolo anche in Kate e William.

La coppia volerà in Pakistan in autunno, sulle orme di Lady Diana, e chissà che non sia quella l’occasione per parlarne.

Insomma, sia Meghan Markle che Kate Middleton hanno le proprie ragioni per pensare a un nuovo figlio, anche se molto diverse tra loro.

Meghan Markle è di nuovo incinta? Un particolare alimenta i sospetti | FOTO