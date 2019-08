L’evento finale del Jova Beach Party si svolgerà il 21 settembre a Linate

“Non posso resistere!!!! Anche se l’annuncio ufficiale lo daremo lunedì…SI VOOOLA!!!!! 21 settembre ULTIMA CHIAMATA VOLO JBP-2019″, è il messaggio con cui Jovanotti annuncia in anteprima la data e il luogo finale del concerto di chiusura del suo super tour estivo: l’evento di chiusura del Jova Beach Party si terrà il 21 settembre a Linate.

Criticato dagli animalisti, amato alla follia da tutti i fan, il Jova Beach party ha scelto un luogo insolito per chiudere in bellezza l’evento estivo più discusso del 2019: l’aeroporto di Milano Linate.

Le piste di Linate sono infatti chiuse per tre mesi per un restyling, e il cantante ha deciso di approfittarne della sospensione dei voli per sorprendere ancora una volta chi lo segue.

E così, il tour delle spiagge, si concluderà in un aeroporto.

Il concerto si svolgerà da mezzogiorno a mezzanotte, fa sapere il cantante, e colma il vuoto creato dalla cancellazione della data ligure di Albenga, in programma per il 27 luglio scorso, naufragata a causa dell’erosione di dodici metri di spiaggia.

Ma non è l’unico inconveniente affrontato dal cantante durante l’impresa del suo mastodontico tour estivo, che l’ha portato in oltre 10 spiagge in tutta Italia, l’ultima quella abruzzese di Vasto, dove il concerto dovrebbe svolgersi il 17 agosto. Ma il concerto è in bilico a causa di alcune irregolarità burocratiche riscontrare dal comune di Chieti, e sembra che che proprio ieri, venerdì 2 agosto, le ruspe che stavano iniziando i lavori per preparare i palchi siano state bloccate.

Intanto, però, adesso una cosa è certa: il concerto di Linate del 21 settembre si farà, non guardando il mare ma le stelle sulla pista di atterraggio sgombra da aerei, e dunque chi si è perso i concerti di Jovanotti dell’estate ha ancora un’ultima possibilità per godere dello spettacolo.

