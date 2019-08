Jenny Watwood, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin 7 in replica il 3 agosto 2019

Non c’è sabato senza Ciao Darwin, anche se in replica: anche oggi, 3 agosto 2019, la celebre trasmissione di Paolo Bonolis torna su Canale 5 con un’ospite d’eccezione, Jenny Watwood. La bellissima modella, infatti, è la Madre Natura della puntata trasmessa stasera sui canali Mediaset, che è anche l’ultimo episodio della settima stagione del programma.

Come è ben risaputo, Ciao Darwin 7 non è l’ultima edizione della trasmissione di Canale 5, arrivata quest’anno alla sua ottava edizione. Finita l’ultima stagione, però, Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche di quella precedente, per sfruttare il successo negli ascolti tv anche in una fase della stagione – l’estate – in cui i palinsesti sono inevitabilmente poveri.

Ecco perché anche questa sera, come sabato scorso, va in onda un’altra replica di Ciao Darwin 7. Oggi si sfidano la squadra del Reale e quella del Virtuale. A guidare la prima Piergiorgio Odifreddi, matematico e scrittore, mentre a guidare la seconda è Francesco Facchinetti, figlio del cantante dei Pooh Roby, cantante, deejay e manager di molti artisti del web.

Le anticipazioni della replica di Ciao Darwin 7 del 3 agosto 2019

La Madre Natura di stasera, invece, come già detto sarà Jenny Watwood. Ma chi è la modella? Scopriamolo insieme.

Jenny Watwood, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin 7

Jenny Watwood è nata nel 1990 a Phoenix, in Arizona, negli Stati Uniti. Fin da piccola, grazie anche alla sua innata bellezza, ha avuto alcuni ruoli nel mondo della moda e delle campagne pubblicitarie.

Piano piano è diventata una modella di professione e oggi è molto conosciuta in tutto il mondo. Basti pensare che nel marzo 2018 ha posato anche nuda per Playboy.

Di se stessa, Jenny Watwood dice di essere una maniaca del lavoro, che sta attenta a tutto, soprattutto forma fisica e sull’aspetto esteriore. La modella è seguitissima sui social, soprattutto su Instagram, dove pubblica spesso foto del suo lavoro e del suo tempo libero, condividendole con gli oltre 210mila fan.

Jenny Watwood, le sue parole su Ciao Darwin 7 Sulla sua esperienza a Ciao Darwin 7, in un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni Jenny Watwood ha dichiarato: “Ho avuto modo di vedere lo show quando ero in Italia negli anni scorsi, è un programma molto divertente. Nessun problema per me scendere le scale in costume, sono una modella. L’unica difficoltà è sfilare in lingerie quando fa veramente freddo, ma noi modelle siamo abituate, capita anche di scattare campagne in costume da bagno con temperature polari”. “Gelo a parte – ha concluso Jenny Watwood – ho respirato un’aria di grande professionalità in studio durante i miei casting e Paolo Bonolis è una persona decisamente attenta e rispettosa oltre ad essere molto divertente”.

