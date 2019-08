La rivoluzionaria novità di Instagram, ecco perché non vedete più i like

Ecco perché da oggi Instagram nasconde i like in Italia

Il social più popolare di sempre, Instagram, in questi giorni accoglie molti follower con uno strano messaggio: Test di modifica sul modo in cui vediamo i mi piace

“Desideriamo che i tuoi follower si concentrino su ciò che condividi e non su quanti ‘mi piace’ ottengono i tuoi post. Durante questo test, solo tu potrai vedere il numero totale di mi piace dei tuoi post”, ci dice il social.

Vuol dire che non sarà più possibile sbirciare l’apprezzamento che i nostri contatti ricevono su Instagram. Ma perché ? Si tratta di un test che lo staff che si occupa delle politiche pubbliche del social sta lanciando in vari Paesi.

Dopo il Canada, Instagram lancia la prova anche in Italia. Il test è iniziato mercoledì 17 luglio, e non è una decisione definitiva ma un esperimento per sondare il parere degli utenti.

Ogni volta che guarderemo un’immagine o un filmato condiviso dai membri della nostra community su Instagram, non riusciremo a scoprire immediatamente quanti “like” questi hanno ricevuto.

Apparirà invece la scritta: “Piace a XY e ad altre persone”. E non potremo sapere chi e quante sono queste persone, perché Instagram nasconde i like.

L’obiettivo, come spiega il messaggio, è quello di porre attenzione sui contenuti, e non sull’apprezzamento che questi ricevono su Instagram.

Se in futuro la decisione venisse applicata definitivamente, sarebbe una rivoluzione per il mondo del marketing digitale e dei cosiddetti ‘influencer’.

“Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione su foto e video condivisi e non su quanti Like ricevono”, ha detto Tara Hopkins, Head of Public Policy EMEA di Instagram, quando il social ha annunciato il test.

Dunque non sarà più possibile sbirciare l’apprezzamento che le persone su Instagram e i vari influencer di cui siamo fan ricevono per ogni post che condividono.

l’Italia è uno dei paesi in cui Instagram registra una crescita più forte, e a livello globale ha già raggiunto oltre un miliardo di iscritti.

