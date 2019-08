Il segreto (The Secret Scripture): trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, sabato 3 agosto 2019, in prima serata su Rai 3 è previsto un film drammatico del 2016, Il segreto (titolo originale: The Secret Scripture).

La pellicola, diretta da Jim Sheridan, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Sebastian Barry, che racconta la storia di una donna anziana rinchiusa in un ospedale psichiatrico, dove ripercorre e mette in fila tutti gli avvenimenti della sua vita, caratterizzata dagli sconvolgimenti politici e religiosi dell’Irlanda del Nord durante gli anni della seconda guerra mondiale.

L’appuntamento con il film Il segreto è per stasera a partire dalle 21.20, sulla terza rete nazionale. Nell’attesa, vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla trama, sul cast e su dove vedere il film in tv e in streaming.

Il segreto, la trama del film

Il film racconta la storia dell’anziana Roseanne McNulty, che da oltre 50 anni è rinchiusa in un ospedale psichiatrico di Roscommon, in Irlanda. Purtroppo, però, la struttura sarà presto demolita.

Per questo motivo, il dottor Grene, psichiatra dell’ospedale, su richiesta della Chiesa cattolica locale deve valutare se Rose deve essere trasferita in un’altra struttura o se invece può essere rilasciata.

Roseanne, dal canto suo, è intenta ogni giorno a scrivere la propria biografia. Scrivendo, infatti, l’anziana ricorda tutta la sua vita, soprattutto gli anni da giovane donna tormentata durante la guerra civile irlandese, innamorata del pilota Michael McNulty che sposa in segreto, e segnata da una vita di solitudine e povertà.

Così, lo spettatore scopre il motivo che ha portato Roseanne a essere rinchiusa nell’ospedale psichiatrico. La donna, infatti, è stata accusata di infanticidio dopo la morte del figlio, un drammatico evento che la tormenta per sempre.

Anche il dottor Grene sta scrivendo un diario sulla sua paziente, ma le sue ricerche non coincidono con i racconti dell’anziana donna. Così, a poco a poco, si arriverà alla verità sulla vicenda. E le conseguenze saranno sconvolgenti.

Il segreto, il cast completo del film

Tra gli attori del film Il segreto spiccano Vanessa Redgrave e Rooney Mara, che interpretano rispettivamente la protagonista Roseanne McNulty da anziana e da giovane.

Ecco il cast completo del film:

Vanessa Redgrave – Roseanne McNulty anziana

Rooney Mara – Roseanne McNulty giovane

Eric Bana – dott. William Grene

Theo James – padre Gaunt

Jack Reynor – Michael McNulty

Aidan Turner – Jack Conroy

Omar Sharif Jr. – Daniel O’Brien

Susan Lynch – infermiera

Tom Vaughan-Lawlor – McCabe

Pauline McLinn – Anne McCartney

John Connors – Joe Brady

Il segreto, il trailer ufficiale del film

Di seguito, il trailer ufficiale in italiano del film di stasera su Rai 3:

Il segreto, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film Il segreto in tv? Come già anticipato, la pellicola va in onda questa sera, sabato 3 agosto 2019, su Rai 3 a partire dalle 21.20.

Per vederla, dunque, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Il film però è disponibile anche in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

Come vedere Rai 3 in streaming