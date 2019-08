Ciao Darwin 7, anticipazioni di stasera 3 agosto 2019: Reale contro Virtuale. Chi è Madre Natura

Stasera, sabato 3 agosto 2019, torna su Canale 5 in prima serata Ciao Darwin 7. Per l’ultima settimana, infatti, vanno in onda le repliche della settima stagione del fortunato programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che nella scorsa stagione ha concluso anche la sua ottava edizione.

Visto il successo che la trasmissione continua ad avere, Mediaset ha deciso di mandare in replica le puntate della settima edizione, trasmessa per la prima volta nel 2016, durante questi mesi estivi. La puntata di stasera è l’ultima della settima stagione.

Tutto sull’ottava edizione di Ciao Darwin

Nell’appuntamento di oggi, sabato 3 agosto 2019, si sfidano il mondo del “Reale” contro quello del “Virtuale”. Ecco tutte le anticipazioni e quello che c’è da sapere.

Ciao Darwin 7, le anticipazioni di stasera: le squadre sono Reale contro Virtuale

Se settimana scorsa, con la sfida tra Giovani e Mature, si era trattato di una puntata tutta al femminile, quella di stasera sarà invece tutta al maschile.

Perché a guidare la sfida tra il mondo del Reale e quello del Virtuale ci saranno due capitani uomini: Piergiorgio Odifreddi e Francesco Facchinetti.

Il primo, matematico e scrittore, si spenderà per difendere il mondo degli accademici, degli studiosi e di tutti coloro che considerano il web una fonte di perdizione per le nuove generazioni. “Non siamo contrari all’uso del virtuale. Siamo contrari all’abuso. Il reale è l’unica cosa che esiste”, dirà.

Il secondo, cantante, deejay e ultimamente anche manager di molti artisti del web, sosterrà invece la tesi contraria. “Non abusiamo di Internet, noi lo usiamo, siamo nel presente”.

Anche stasera a Ciao Darwin 7 ci aspetta una puntata ricca di colpi di scena, con tanti momenti di divertimento e allegria nei vari giochi previsti dal format. Come sempre infatti le due squadre si affronteranno in una serie di prove molto divertenti, come la prova di coraggio, quella di canto, il gerodrome e il viaggio nel tempo. Alla fine, a decretare la squadra vincente della puntata, è il gioco dei cilindroni.

Inoltre, trattandosi dell’ultima puntata della settima stagione, nel corso dell’episodio verranno assegnati dall’attrice Vittoria Schisano i Ciao Darwin Awards, ai personaggi più curiosi della settima stagione.

Il concorrente caduto dai rulli e paralizzato in Ciao Darwin 8 rischia la vita per un’infezione

Ciao Darwin 7, le anticipazioni di stasera: chi è Madre Natura

Come in ogni puntata, l’attrazione principale di Ciao Darwin 7 sarà anche stasera Madre Natura, la bellissima modella – che cambia di puntata in puntata – chiamata a gestire il meccanismo della casualità. Quello, per intenderci, con il quale vengono scelti i concorrenti che si affrontano nelle varie prove.

La Madre Natura dell’ultima puntata di Ciao Darwin 7, trasmessa in replica stasera 3 agosto 2019, sarà Jenny Watwood, definita da Paolo Bonolis “la più amata sui social”. La bellissima modella, dal fisico mozzafiato, non è infatti alla sua prima esperienza nel programma di Canale 5.

Era stata anche la Madre Natura della primissima puntata di Ciao Darwin 7, quando si erano sfidati “Normali” e “Diversi”.

Chi è Jenny Watwood, la Madre Natura di Ciao Darwin di stasera

Tutte le Madri Natura di Ciao Darwin 8

Ciao Darwin 7, dove vederlo in tv e in streaming

Come sempre, Ciao Darwin andrà in onda su Canale 5 (tasto 5 o 505 – in HD – del vostro digitale terrestre). Per i possessori di Sky, il canale è disponibile anche al tasto 105 della pay-tv.

Non sarete in casa durante la trasmissione? Niente paura, potete sempre vedere il programma in live streaming sulla piattaforma apposita Mediaset Play. Disponibile sia sull’omonima app, sia sul sito ufficiale, Mediaset Play è completamente gratis. Vi basterà registrarvi (con social o mail) e poi godervi lo spettacolo del programma.