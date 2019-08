Belgio Italia volley femminile streaming live e diretta tv: dove vedere la partita | Torneo Preolimpico 2019

BELGIO ITALIA VOLLEY FEMMINILE STREAMING TV – Stasera, sabato 3 agosto 2019, alle ore 21.15 l’Italia affronterà il Belgio, gara valida per la seconda giornata del torneo Preolimpico di volley femminile 2019.

Partita molto importante per le azzurre che puntano alla qualificazione all’Olimpiade di Tokyo 2020. In caso di fallimento bisognerà aspettare e giocare l’europeo in programma a gennaio 2020.

Dove vedere Belgio Italia di Volley femminile in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Dove vedere Belgio Italia di Volley Femminile in tv

La Rai trasmetterà la partita delle ragazze azzurre con ampio pre e post partita, interviste, speciali, e tanto altro su Rai 2 a partire dalle ore 21,05.

La cura e il coordinamento dell’intero Mondiale sarà a firma di Raisport.

L’inizio del match è in programma per le ore 21,15.

Dove vederla in live streaming

Belgio Italia andrà in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma serve registrarsi) RaiPlay.

Ma qual è il calendario del torneo preolimpico 2019? Eccolo nel dettaglio:

VENERDÌ 2 AGOSTO 2o19

18.00 – Olanda-Belgio

21.15 – ITALIA-Kenya

SABATO 3 AGOSTO 2o19

18.00 – Olanda-Kenya

21.15 – ITALIA-Belgio

DOMENICA 4 AGOSTO 2019

18.00 – Belgio-Kenya

21.15 – ITALIA-Olanda

LE REGOLE DEL TORNEO

Le migliori 24 Nazionali del ranking FIVB sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno che si disputeranno in sei località differenti (tra cui l’Italia), ogni formazione affronterà le altre tre durante il fine settimana: le vincitrici otteranno il pass per le olimpiadi di Tokyo 2020. A questi tornei non parteciperà il Giappone che è già qualificato in qualità di paese organizzatore.

Le squadre che non saranno riuscite nell’impresa attraverso i tornei internazionali avranno una seconda chance tramite i tornei continentali che andranno in scena a gennaio 2020.