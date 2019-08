Aurora Ramazzotti per i fan è troppo pallida

Aurora Ramazzotti è in vacanza sull’isola greca di Mykonos, e come sempre si lascia andare a scatti in bikini e pose sexy su Instagram , ma i fan la trovano pallida.

L’ultima immagine condivisa dalla figlia di Michelle e Eros ha ricevuto quasi 90 mila likes e migliaia di commenti da chi la segue sul social, su cui Aurora vanta oltre un milione di follower.

In tanti la apprezzano ma qualcuno critica la carnagione della ragazza, che per qualche utente sarebbe troppo bianca.

I follower la incitano ad abbronzarsi e a farsi di dosi di melatonina.

Eppure Aurora nelle sue storie Instagram si difende, spiegando che di sole ne prende a palate, ma la sua pelle sembra essere repellente ai raggi.

“Io il sole lo prendo”, spiega nelle storie, rispondendo ai fan che la criticano.

“Per i miei standard sono anche abbronzata. Purtroppo la mia pelle è repellente. Io prendo il sole ore e ore ma niente“, dice ancora Aurora.

Ma il suo fisico è perfetto, frutto di mesi di allentamento in palestra, e per fortuna in tanti lo riconoscono, complimentandosi con Aurora Ramazzotti per la sua invidiabile forma.

Aurora Ramazzotti è in vacanza con il fidanzato, di cui è innamoratissima, Goffredo.

Poche settimane fa si trovava invece in barca a vela tra le isole del golfo di Napoli con l’amica del cuore, Sara Daniela, figlia del cantautore napoletano Pino.

Adesso invece è tutto un tèt a tèt con l’adorato Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti su Instagram: “La vera trasgressione è comportarsi bene”