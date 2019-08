Antonella Clerici: arriva lo sfogo su Instagram. Ecco cosa farà

Un lungo post su Instagram. Antonella Clerici fa chiarezza una volta per sempre. La conduttrice non intende tradire Rai. Resta sulla rete ammiraglia. Palla al centro. Si ricomincia. Ma le ultime settimane sono state abbastanza movimentate poiché di Antonella nei nuovi palinsesti Rai non c’è traccia nonostante un contratto con l’azienda di viale Mazzini che scadrà nel 2020.

Poi da parte della Clerici è arrivato il no, secco, alla conduzione di miss Italia. Così ha preso corpo l’ipotesi di un passaggio a La7 con una trattativa segretissima con Urbano Cairo, sfumata nelle scorse ore. Definitivamente. Antonella, conduttrice affermatissima, non lascia Rai 1. “Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora ad una lunga storia che dura da 33 anni con la Rai”, scrive Antonella Clerici su Instagram.

“Con la mia consueta schiettezza ho detto “no” a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente avendolo saputo solo qualche giorno fa. Farò, invece, lo Zecchino d’Oro per amore dei bambini, dei frati dell’Antoniano, delle tagliatelle di nonna Pina e del mio amico Carlo Conti. So che il pubblico, per me sovrano, mi è vicino. Conto su di voi per l’affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto, aspettatemi!”. Parola di Antonella Clerici.

Il post di Antonella Clerici: