Alena Seredova torna a parlare del tradimento di Gianluigi Buffon. I due hanno divorziato ufficialmente nel 2014, dopo tre anni di matrimonio, e entrambi oggi hanno una vita nuova. Se il portiere (da poco tornato alla Juventus) ha ritrovato l’amore con la giornalista di Sky Ilaria D’Amico, l’ex modella è legata sentimentalmente al manager Alessandro Nasi.

I due sono spesso al centro delle cronache di gossip e spesso si ritrovano a commentare la loro storia ormai conclusa da anni. Stavolta a parlarne è stata Alena Seredova che si è aperta rispetto al tradimento dell’ex marito Buffon.

La showgirl ha rivelato che scoprire che il padre dei suoi due figli aveva una relazione con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico è stato particolarmente doloroso. Alena Seredova non è venuta a sapere della storia del marito con la D’Amico direttamente da lui, infatti, ma in circostanze decisamente meno private.

“Le corna? L’ho scoperto in radio, mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Stavo ascoltando una trasmissione e qualcuno ha raccontato della frequentazione tra Gigi e Ilaria. Meno male che non ho fatto un incidente”.

Dopo quel momento i due hanno deciso di separarsi e procedere al divorzio. In quel momento Gigi Buffon non era stato particolarmente cordiale con la moglie, tanto che Alena Seredova ricorda con molto dispiacere quel periodo e il modo in cui quello che era stato il marito per tre anni si rapportava con lei.

“Gigi parla di me con molta freddezza, dopo tutto ciò che c’è stato tra noi mi sarei aspettata una considerazione diversa»”, ha detto in occasione di un’intervista in un programma di Piero Chiambretti.

Dopo la fine della storia con il portiere della Juventus, Alena Seredova è ripartita, si è buttata alle spalle la storia e il tradimento ed è andata avanti. Ha superato tutto, la showgirl, tanto da riuscire addirittura a scherzarci su. Qualche tempo fa, infatti, ha pubblicato una foto in cui si vedeva lei davanti a un cartello in cui si leggeva “D’Amico, ti puoi fidare“.

