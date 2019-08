Usa-Cina, Trump annuncia nuovi dazi

Continua la guerra commerciale Usa-Cina: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi sulle merci e i prodotti in arrivo dal Paese asiatico. Via Twitter il presidente ha definito “costruttivi” i recenti negoziati commerciali ma nello stesso tempo ha fatto sapere che dal primo settembre gli Stati Uniti imporranno “una piccola tariffa aggiuntiva del 10 per cento sui rimanenti 300 miliardi di dollari di merce e prodotti provenienti dalla Cina”. I nuovi dazi al 10 per cento, ha inoltre avvertito Trump, possono salire al 25 per cento.

Secondo l’inquilino della Casa Bianca “sarà la Cina, non i consumatori americani, a pagare per i dazi”. Ma gli analisti spiegano che i dazi vanno a colpire i prodotti destinati ai consumatori, dall’abbigliamento all’iPhone.

Trump non si mostra preoccupato per una reazione dei mercati azionari ai nuovi dazi. Dopo una seduta trascorso in territorio ampiamente positivo, con rialzi sopra l’1 per cento, i listini americani hanno virato al ribasso con l’annuncio delle nuove tariffe.

Il petrolio affondava: a New York le quotazioni arrivano a perdere fino al 6 per cento a 54,90 dollari al barile. “Tasseremo la Cina fino a che non ci sarà un accordo” commerciale, ha poi affermato ancora Trump, tornando a cavalcare il tema dei dazi a Pechino.