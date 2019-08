Tommaso Paradiso Tiziano Ferro e Emma Marrone insieme

Un nuovo incredibile scatto gira su Instagram, e ritrae tre cantanti italiani a Los Angeles: Tommaso Paradiso, Tiziano Ferro e Emma Marrone.

È quest’ultimo a postare l’immagine sul social, a cui aggiunge il commento: “C’è una nuova band in città!!!”.

Cosa staranno combinando i tre cantanti nostrani in California?

Gli altri dettagli della foto condivisa su Instagram da Tiziano Ferro lasciano pensare che Emma Marrone e Tommaso Paradiso stiano lavorando al suo album, in’uscita a novembre, dal titolo “Accetto Miracoli”.

E il cantante di Latina aggiunge proprio questi hashtag al commento della foto. #accettomiracoli #acceptosmiraglos (anche in spagnolo) e poi.. Buona cattiva sorte.

Sarà questo il titolo della canzone a cui collaborano?

Possiamo ipotizzare che nella scrittura ci sia lo zampino di Tommaso Paradiso, che ha già collaborato alla scrittura di molte canzoni per diversi cantanti italiani, da Biagio Antonacci (“Luca lo stesso”) a Gianni Morandi (“Una vita che ti sogno”). È come se il cantante indie romano sia sempre in radio, anche quando il brano che ascoltiamo non è della sua band.

E sono numerose le collaborazioni del frontman dei The Giornalisti con altri idoli pop italiani, da Tagaci e Ketra a Elisa, passando per Jovanotti, Calcutta e per il romano dell’indie Franco 126, con cui ha scritto “Stanza singola”, uscito a gennaio 2019.

Tiziano Ferro e Emma Marrone, in effetti, mancavano tra la sua lista di collaborazioni, ma adesso sembra essere arrivato il momento. E i fan non vedono l’ora di ascoltare tutto.

