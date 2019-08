Temptation Island, il gesto assurdo di Massimo per riconquistare Ilaria: “Non ci credo che l’ha fatto”

Massimo e Ilaria, la storia infinita: da Temptation Island i due sono usciti separati, ma il cuore di lui batte ancora per lei, tanto da finire per tatuarsi qualcosa di indelebile sulla pelle che rimanda proprio alla sua Ilaria.

Uno dei falò che più rimarrà impresso nella memoria degli appassionati del programma cult di Canale 5 non può che essere proprio quello di Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Lui durante la durata del programma si è lasciato andare a delle tenerezze con una delle tentatrici della trasmissione. Un po’ troppe, secondo la fidanzata Ilaria, che durante l’ultimo falò ha deciso di uscire da sola, senza il fidanzato con cui aveva fatto ingresso nel programma.

Temptation Island: il riassunto dello speciale “Un mese dopo” in onda ieri sera 30 luglio 2019

Proprio durante l’ultimo falò Massimo ha ripetuto più e più volte a Ilaria che in quel momento, dopo l’esperienza dentro il resort di Canale 5, aveva capito di essere profondamente innamorato di lei e di non volerla perdere. Lei, però, non si è lasciata abbindolare dalle parole del suo orma ex fidanzato, decidendo con fermezza di lasciarlo fuori dalla sua vita.

La scelta di Ilaria sembra aver segnato moltissimo la vita di Massimo, che ha addirittura deciso di tatuarsi qualcosa di particolare sulla pelle. Nelle stories di Instagram, infatti, Massimo pubblica uno scatto: una serie di numeri tatuati sulla pelle. A prima vista, quell’insieme di caratteri non sembra rimandare a nulla, ma quando un utente chiede a Massimo che cosa stiano a significare, lui risponde che si tratta delle coordinate del resort di Temptation Island.

In tanti non sembrano aver apprezzato particolarmente il gesto del 28enne romano, giudicandolo a dir poco trash. A ripostare la storia del tatuaggio di Massimo è l’account satirico Trash Italiano. Sotto piovono commenti sarcastici sul gesto bizzarro del “fidanzato”.

“Per ricordare dove ha lasciato la dignità”, scrive qualcuno. “Perché non si è tatuato le coordinate per ritrovare il suo cervello?”, si legge in un altro commento. “Non c’era abbastanza spazio per tatuarsi il palo che ha preso al falò”, risponde un altro utente.