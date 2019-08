Stefano De Martino nudo nella vasca da bagno: il video di Belen fa il giro del web

Stefano De Martino nudo: il video di Belen

Stefano De Martino nudo nella vasca da bagno: la famiglia De Martino-Rodriguez continua a far sognare i fan. A girare il video che ha fatto il giro del web è stata proprio la showgirl argentina, che ha pubblicato le immagini sul suo account Instagram.

Stefano De Martino si trova nudo – e un filino imbarazzato – nella vasca da bagno della casa in cui i due insieme al figlio Santiago stanno trascorrendo le vacanze, a Ibiza. Belen Rodriguez ha pubblicato il video in cui si vede il marito (ritrovato) intento a farsi un bagno, completamente nudo, mentre gioca con i capelli bagnati del figlio.

I due negli ultimi tempi hanno ricominciato a postare compulsivamente stories e foto della loro vita insieme. Nelle ultime ore la showgirl argentina ha pubblicato una foto del suo lato B che in pochissimo tempo ha guadagnato mezzo milione di like.

Sebbene la showgirl sia abituata a questi numeri da capogiro, la foto in questione ha superato ogni record. In tanti, tantissimi hanno apprezzato lo scatto: il sedere perfetto dell’argentina ha conquistato tanti. Non solo maschietti: dai commenti che piovono sotto al post sembra che anche le donne ammirino la showgirl argentina e ne apprezzino la bellezza travolgente.

Nella foto in particolare si vede Belen di spalle, con addosso solo un cappello di paglia e uno slip maculato che lascia vedere perfettamente il sedere. In tanti si sono sbizzarriti a commentare: “E Giotto muto!”, scrive qualcuno. Tante le donne che hanno sorriso della foto e hanno salutato la loro autostima: “Ciao autostima 😂👋 qui c è la perfezione … la queen Belen”. E ancora: “E quando credi di aver acquisito un po’ di autostima, arriva lei”; “Quando ti guardi allo specchio e ti trovi carina ma poi apri Instagram e appare Belen”.

Insomma, Belen fa impazzire proprio tutti, ancora una volta.