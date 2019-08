Stasera in tv 2 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 2 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 2 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Grand Tour – Puglia

Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo, frizzante programma estivo, Grand Tour. Al timone della trasmissione, una sorta di “spin-off” di Linea Verde, Lorella Cuccarini, affiancata dal giornalista e scrittore Angelo Mellone e da Giuseppe Calabrese, in arte Peppone.

Grand Tour, le anticipazioni della prima puntata: la tappa di stasera su Rai 1

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – Bari. Pallavolo Femminile 2019: Torneo di Qualificazione Olimpica Italia – Kenya

Su Rai 2 spazio allo sport con il torneo di qualificazione Olimpica di pallavolo femminile: in campo le azzurre a Bari contro il Kenya. Qui le info per vedere la partita in streaming.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Fiore

Questa sera su Rai 3 arriva in prima visione il film Fiore, con Valerio Mastrandrea. Una pellicola drammatica del 2016 ambientata in un carcere minorile. Gli adolescenti Daphne e Josh si innamorano perdutamente, ma il regolamento vieta qualunque contatto tra maschi e femmine.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Die Hard – Duri a morire

Su Rete 4 questa sera va in onda un grande classico del cinema: Die Hard – Duri a morire.

Trama: John McClane stavolta se la deve vedere con un pazzo criminale di nome Simon che mira alla riserva d’oro di una banca di Wall Street.

STASERA IN TV 2 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – La sai l’ultima?

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo appuntamento con La sai l’ultima, il celebre programma di barzellette condotto quest’anno da Ezio Greggio. In ogni puntata si sfideranno tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla.

GUIDA TV 2 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago Med

Su Italia 1 questa sera torna Chicago Med, la fortunata serie giunta alla 13esima stagione.

PROGRAMMI TV 2 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Tut – Il destino di un Faraone 1

Questa sera in prima serata su La 7 va in onda la serie tv Tut – Il destino di un Faraone 1.

Trama: Interpretata dal premio Oscar Ben Kingsley, la serie racconta la storia dell’ascesa di Tut al potere e la sua lotta per condurre l’Egitto alla gloria.

PROGRAMMI TV 2 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

0:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – X Factor – Il sogno

Stasera su Tv 8 va in onda il secondo episodio di X Factor il sogno: una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La scuola serale

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film La scuola serale.

Trama: Kevin Hart scatena la sua comicità in una commedia spassosa. Rimasto senza lavoro, Teddy torna a scuola per ottenere il diploma e scopre che il suo storico rivale è diventato preside.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 2 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Un sogno in affitto Su Sky Uno questa sera nuovi appuntamenti con Un sogno in affitto. Paola Marella, con Costantino della Gherardesca, entra in 3 case di lusso a Ostuni. A fine puntata verra’ svelata la casa preferita dai protagonisti per il loro sogno in affitto.